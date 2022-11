Nairo Quintana se refirió a su posible vinculación con el Movistar Team

Nairo Quintana no da detalles de si su equipo para el 2023 es el Movistar Team. REUTERS/Christian Hartmann/File Photo

Nairo Quintana no se compromete a dar el más mínimo detalle sobre su futuro deportivo, pues reiteró lo que ha venido diciendo desde hace unos días cuando anunció que ya tiene equipo: “no puedo decir nada más”, algo que replicó cuando le preguntaron sobre si su equipo es el Movistar Team.

El ciclista de 32 años aún tiene grandes posibilidades de victoria en la máxima categoría del ciclismo, por lo que no quiere perder el tiempo. Muchos han sido los rumores que ponen al colombiano en distintos equipos, sin embargo, y curiosamente su antiguo equipo, Movistar Team, aparece en entre las opciones, algo que se toma de manera confusa. “La verdad es que he tenido una buena relación con ellos. Tuvimos ocho años de mucho éxito y ¿por qué no [regresar]? Pero seguimos viendo las opciones”, fueron las declaraciones que dio en la rueda de prensa de su Gran Fondo en Antioquia.

Puede leer: Artistas afrocolombianos denuncian que fueron víctimas de racismo en el aeropuerto de Berlín (Alemania)

Pues Quintana dio a entender que podría regresar toda vez que no habían quedado en malos términos. Aún así en las últimas horas le respondió al diario As: “no podemos decir ni comprometer a nadie. Más adelante estaremos hablando de lo que sigue para Nairo Quintana”.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto tomada del perfil de Nairo Quintana.

Nairo Quintana y el otro equipo en donde dicen que encaja para el 2023

Al colombiano se le ha relacionado con varios equipos como el Astana, Cofidis, Ag2r Citroen y el Bahrain Victorious, pero los propios equipos han tenido que salir a desmentir su interés por el ciclista colombiano.

Asimismo, recientemente el exciclista español, Luis Pasamontes publicó en sus redes sociales lo bien que encajaría Nairo en un equipo como el Intermarché Wanty Gobert, pues no cuentan con un líder fijo para pelear las grandes vueltas ni las rondas por etapas.

“Creo que el equipo ideal para Nairo, ahora, es el Intermarché Wanty Gobert. Un equipo World Tour en el que va a seguir teniendo libertad. Ya comentó que no quiere ir a pelear con otros líderes, que lleven mismo maillot. Germay y Meintjes no son mismo perfil”.

Le puede interesar: (Video) Incendio de carrotanque generó el cierre en la vía Bogotá-Villavicencio por varias horas

El pedalista boyacense no deja de entrenar y pensar en lo que vendrá, pues espera estar en las competencias más importantes del calendario, donde ha dicho que enfrentará a su exequipo Arkea Samsic como rival, aunque ha dicho que quedaron en buenos términos también: “teníamos 3 años de contrato y se acababan este año. Pensamos en seguir, pero hemos partido, y hemos quedado en buenas condiciones. Cada uno coge su camino y les auguro muchos éxitos en las próximas competiciones. Seguro que nos encontraremos ahora como rivales y peleando en las próximas carreras”, comentó también al Diario As.

Mientras puede decir algo más detallado de su futuro deportivo, Nairo por estos días adelanta sus demás proyectos, esta vez incursionando en el café, la moda y el arte, pues se estrenó como empresario con una marca denominada 9.30 Concept Store. También busca dedicarle tiempo a su familia, pues confesó hace pocos días que se casará en Villa de Leyva tras 14 años de relación con su pareja, con quien tiene dos hijos y ha estado en todos los momentos deportivos del capo colombiano.

SEGUIR LEYENDO: