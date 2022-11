En plena avenida Boyacá en Bogotá vecinos denunciaron una olla de microtráfico

Imagen de archivo. Habitantes del occidente de Bogotá denuncian inseguridad y microtráfico en el canal de agua de la avenida Boyacá. Foto: Colprensa

Bogotá ha tenido que enfrentar una ola de inseguridad significativa que ha dejado en evidencia los diferentes tipos de crímenes y modus operandi de los criminales. En el sector de sector del barrio Boyacá Real, en el occidente de Bogotá, los resistentes denunciaron que en la zona del canal de agua, existe una olla de microtráfico que está creando un escenario latente de inseguridad, debido a que los habitantes de la calle son los que manejan el espacio, y en algunas ocasiones son los que perpetran crímenes.

Como lo dejó en evidencia Noticias Caracol, la zona en específico está ubicada entre las calles 63 y 72 de la avenida Boyacá y los habitantes de la zona, aseguran que el poco control que tienen las autoridades sobre lo que sucede ahí ha creado habientes propicios para que se desarrollen diferentes crímenes como el hurto y el consumo de estupefacientes.

“Tenemos la certeza que hay una de microtráfico en el caño que hay en la avenida Boyacá y a eso sumado la cantidad de hurtos indiscriminados; atracaron el Oxxo, atracaron a una vecina y en esta semana se han robado una moto y partes de un carro”, dijo un testigo al noticiero colombiano, a quién no se le reveló la identidad por temas de seguridad.

En este sentido, señaló que debido a lo que está ocurriendo ya han acudido a las autoridades, pero que no le han dado la solución. Incluso, el tema del microtráfico está llegando a otras zonas que podrían afectar a los conjuntos residenciales.

“Tuvimos el caso de dos mujeres que un día a las 8:00 de la mañana, habitantes de calle, se agarraron por lo que parece ser un problema de drogas (...) Frente a mi unidad están vendiendo la droga y ahí en el conjunto hay una entrada y se están acostando todas las personas”, contaron los residentes preocupados por el golpe de inseguridad que sienten cada vez es más evidente.

Las autoridades locales han creado estrategias para mitigar los efectos de la inseguridad en Bogotá, en el caso específico del microtráfico han señalado que el problema va mucho más allá, pues parece que se ha acrecentado tanto que se habla de narcotráfico. En esta línea, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, aseguró que ahora esto se debe tratar de forma macro, por lo que las compañas no solo deben ir dirigidas a la prevención del consumo por parte de los ciudadanos, sino a la cadena de transporte y a las finanzas de los grupos multicrimen.

En primer lugar, el funcionario aseguró que esta mutación ocurrió porque ahora existe consumo interno, situación que no estaba generalizada en el pasado. “Aquí no estamos enfrentando un problema de microtráfico, apreciados concejales. Estamos enfrentando un problema de narcotráfico. Hace diez años en Colombia no se consideraba que éramos un país consumidor. Hoy, infortunadamente, lo somos. Al menos el 20 % de la producción de droga que se genera en el país se queda ahora para consumo interno. Eso era una problemática que enfrentamos antes y la dinamización de la violencia viene justamente por el control de esos mercados.”, dijo Fernández.

Además, el secretario anotó que los estupefacientes que se consumen en la ciudad no se producen en ella, sino que “viene del Catatumbo, del Guaviare, el bajo Cauca, de Nariño, a través de las distintas rutas que debemos proteger”.





