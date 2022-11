Dos muertos en Caldas, Antioquia, por explosión en taller de maquinaria

Explosión en taller de maquinaria amarilla en Antioquia. Foto: Redes sociales

En la vereda La Clara del municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá, en un taller de maquinaria amarilla tras registrarse una explosión, dejó dos personas muertas y dos heridas.

Según las primeras versiones, el acontecimiento se presentó el pasado martes 15 de noviembre, se conoció que un cilindro habría ocasionado la explosión en el sitio, donde se utiliza nitrógeno para realizar labores de mantenimiento y reparación.

El equipo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación llegó hasta la vereda para hacer el levantamiento de los cuerpos fallecidos, quienes fueron identificados como Juan Carlos Ruiz, de 31 años, y Wilfer Zapata, de 44. Según información de las autoridades, Juan Carlos vivía en el barrio Trinidad, suroccidente de Medellín. Wilfer vivía en el municipio de La Estrella y trabajaba hace seis años en esta empresa.

Además, el Cuerpo de Bomberos de Caldas también llegaron al lugar de los hechos por las personas lesionadas, los cuales fueron atendidas.

“En ese taller trabajan con maquinaria amarilla. Al parecer estaban haciendo un arreglo. No sabemos con exactitud qué fue lo que pasó. Ahí resultaron dos personas muertas, uno de ellos estaba manipulando la maquinaria y el compañero que estaba al lado. Tenemos dos personas que están lesionadas de gravedad. Otra dos personas también se llevaron a centro asistencial; uno por daño psicológico porque vio morir al papá y otro por afectación en el oído”, realtó Gladys González, comandante de bomberos de Caldas.

De igual manera, González agregó que inicialmente los habitantes del sector trasladaron a los heridos al Hospital San Vicente de Paúl, de Caldas.

Vale recordar que, el pasado 1° de octubre un impresionante incendio se presentó en la ciudad de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, luego de que fuertes detonaciones se dieran dentro de una bodega que comercializaba pipetas de gas. Las llamas alcanzaron varios metros de altura y más de 20 personas quedaron heridas y otras se encuentran desaparecidas.

En la emergencia dos menores de edad quedaron bajo pronóstico reservado en el Hospital Internacional de Colombia en el municipio de Piedecuesta, luego de que ingresaran con graves quemaduras en buena parte de su cuerpo. En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles del estado de salud de una de las niñas afectadas.

Se trata de una pequeña de cinco años identificada como Sofía y que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Santander. Desde el centro médico han informado que su estado de salud sigue siendo reservado, pero han detallado a los familiares que la menor está bastante grave porque las quemaduras son de tercer grado y abarcan el 60% de su cuerpo.

Ante el estado crítico de la niña, los familiares están pidiendo apoyo para que la niña pueda acceder a las cirugías con especialistas que son necesarias para su recuperación. En diálogo con Noticias Caracol uno de los familiares aseguró que “estamos esperando de que mejore la atención porque necesita las cirugías, pero por la atención no se han podido hacer”.

Según detalló esta persona, desde el pasado 2 de octubre la familia ha estado al pendiente de los avances de la menor, pero la gravedad de las heridas no se recupera si ella no recibe la atención necesaria. Por ejemplo, señalan que a causa de la explosión la vista de la niña quedó bastante comprometida y por ello necesitan que la revise un retinólogo, el cual no tiene el hospital en el que está hospitalizada.

SEGUIR LEYENDO: