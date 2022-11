Álvaro Uribe habla de los primeros 100 días de Gustavo Petro: “Tenemos que aceptar que ha sido coherente”

Álvaro Uribe (Colprensa-Sergio Acero)

El presidente Gustavo Petro completó sus primeros tres meses de gobierno en los que se ha establecido su agenda y principales políticas para la mayor parte de su mandato. Con estos primeros días, la oposición también ha marcado sus puntos de preocupación y el eje central de su crítica.

Tras el Foro del Centro Democrático en Yopal, la capital de Casanare, el expresidente Álvaro Uribe y líder natural del Centro Democrático, expresó un balance de los primeros meses de gobierno Petro. Aunque dijo que no ha hecho una evaluación profunda, destacó dos ítems y cuestionó otros.

“Independientemente de que estemos en desacuerdo, hay unos temas que hay que reconocerle al presidente Petro: nada de lo que él ha dicho lo ocultó en la campaña. Así a nosotros nos parezca que hay unos temas muy negativos, tenemos que aceptar que ha sido coherente”, señaló el exmandatario.

Otro de los puntos de reconocimiento del líder natural del principal partido de oposición, también destacó los Diálogos Regionales Vinculantes que ha adelantado el gobierno para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y algunos que ha impulsado para otras políticas como la hoja de ruta de la transición energética.

“Yo personalmente aplaudo el diálogo con la ciudadanía colombiana que están adelantando en muchas partes del país, porque el diálogo es de la esencia del Centro Democrático”, agregó Uribe Vélez.

Sin embargo, desde ese sector político conservan varias preocupaciones respecto a las políticas que ha promovido el gobierno nacional, como son la seguridad, la transición energética y la reforma tributaria que fue aprobada con la oposición del Centro Democrático.

“La seguridad viene mal desde hace muchos años por el gobierno Santos, pero nosotros tememos que con las nuevas políticas siga aumentando el abuso de los delincuentes. Vemos con preocupación las fuerzas armadas bastante afectadas en su silencio y los delincuentes bastante crecidos. Son temas que expresamos con el ánimo de que el gobierno lo reflexione”, alertó Uribe.

Respecto a la política tributaria que iniciará a implementarse en los próximos meses, resaltó que será el tiempo el que defina si se afecta o no la confianza inversionista, como alertaron durante el debate, a raíz de los nuevos impuestos que fueron aprobados.

“Temo que el sector minero energético queda muy afectado y temo también una afectación a tiendas, a consumidores”, sostuvo Uribe. Además, señaló que no se han propuesto políticas para reducir el tamaño del Estado, sino que podría crecer, mientras su postura es ahorrar en gasto burocrático.

La transición energética anunciada por el gobierno nacional es uno de los ejes que más ha cuestionado el Centro Democrático y uno de los principales temas en el foro de Casanare, pues la economía de esa región depende un 45,5 % de esa actividad económica.

“Nosotros pensamos que el petróleo hay que acabarlo paulatinamente como combustible, pero todavía no hay reemplazo como insumo de construcción. Entonces por eso decimos: no dejen al país sin petróleo”, señaló Uribe Vélez. Según dijo, su partido no está en contra del ambiente o a favor de afectar las fuentes hídricas, sino que proponen que se adelanten los estudios para el fracking con el fin de tener la información científica respecto a sus impactos.

“Nadie está en desacuerdo con la transición energética, de la cual habló el presidente Petro. El presidente Duque avanzó muchísimo en el tema de energía solar, energía eólica. El gobierno mío avanzó mucho con el gas, con el biodiesel de palma africana y hubo los primeros proyectos de energía eólica en La Guajira. Nadie se opone a eso, lo que nosotros sí le tenemos que decir al gobierno es que nosotros no podemos estar de acuerdo que dejen este país sin petróleo y sin gas”, señaló Uribe.

De acuerdo con el exmandatario, hay cerca de 15 millones de personas sin acceso a gas natural que reclaman ese servicio. “Se puede acabar el petróleo como combustible, pero no como insumo industrial, la petroquímica y la industria de la construcción tienen una gran dependencia”, concluyó.

