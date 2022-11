Eva Rey se desnuda: este es su nuevo proyecto tras su retiro de RCN

Foto: RCN Televisión

Eva Rey es una periodista española que ganó gran reconocimiento entre el público colombiano gracias a su aparición en RCN Televisión, donde hizo parte del noticiero y de otros formatos, como ‘Descárate sin Evasivas’, un programa en el que ella y Alejandra Azcárate entrevistaban famosos de la política y otras ramas.

Sin embargo, la comunicadora extranjera salió del canal de manera inesperada y, hasta ahora, no se habían tenido noticias sobre nuevos proyectos, entre otras cosas, porque hace poco más de un año dio a luz a Lía, su primera hija, y se dedicó a las labores de la maternidad.

Y aunque hace tiempo había anunciado a sus seguidores en redes sociales que tenía ganas de comenzar un programa de entrevistas a través de las pataformas digitales, fue hasta hace algunos días que dejó en evidencia que ya tiene todo listo para estrenarlo.

“Hola, soy yo de nuevo y quería contaros que, después de salir de RCN hace ya un ratito (algún día os hablaré de eso), comenzaré su nuevo programa de entrevistas ¡Y promete! Se llama ‘Désnudate con Eva’ Está bueno el título eh? Os iré avisando para que lo veáis conmigo”, mencionó Eva Rey.

Foto: Instagram @eva_reyoficial

De hecho, en otras publicación que hizo por medio de su cuenta de Instagram, mostró que unos de sus primeros invitados fueron Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y su esposa, cuya entrevista podrá verse a través de Youtube el próximo domingo.

“Este domingo a las 7 pm os espero en ‘Desnúdate con Eva’ porque estaré “desnudando” ese día al alcalde de Medellín , Daniel Quintero, y a su esposa Diana Osorio.. ¿Me acompañàis? Ahí os va la promo que, estoy segura, arrancará muchas reacciones de muchos tipos ¿Odiados? ¿Amados? ¿Controversiales?, vosotros decidís”, concluyó en su posteo.

Emotiva carta de Eva Rey a su hija Lía, a quien pensó abortar

La presentadora causó revuelo en redes sociales hace algún tiempo, al publicar una extensa y sentida carta a su hija Lía, a quien pensó en abortar cuando se enteró que la estaba esperando.

Mediante una publicación de su cuenta oficial de Instagram, la mujer comenzó su escrito reconociendo que quería decirle esas palabras a su pequeña mucho antes, pero no lo había hecho porque sus conocidos le decían: “Cuando seas más grande y comprendas que quise abortarte no me vas a querer o me vas a cuestionar, o te vas a traumatizar; por eso esta carta”.

Más adelante, reconoce que no esperaba ser madre, sin embargo, dio a entender que actualmente no se cambia por nadie tras su nueva etapa en la maternidad.

“No te pedí. No te soñé. Y ahora me doy cuenta que si te hubiera querido, o soñado o pedido no podrías haber salido más perfecta”, agregó.

Instagram - Eva Rey

En otros apartes de su misiva, Eva Rey dejó ver su lado más tierno y se mostró bastante ‘enamorada’ de su primogénita, y dejó en evidencia, una vez más, de lo que siente por la pequeña que roba las miradas de sus seguidores.

“La más perfecta para mí. Eres mía. Mi cosita. Te miro y te miro y me emociono. Y yo nunca me emociono. Todo eso eres tú… en un cuerpecito de 6 kg, 60 cm y 5 meses de vida. Y aquí estoy yo. Aprendiendo a entenderte. A quererte. A enseñarte. Y a la vez aprendiendo y absorbiendo yo también No te aborté. Y aunque ahora sí sé que fue la mejor decisión de mi vida quiero que sepas Lía que, si lo hubiera hecho tendría mil razones. Y todas ellas válidas”, concluyó.