El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué con la cantante Shakira y sus hijos llegan (Foto: Archivo/ REUTERS/Albert Gea)

Una separación es dolorosa y una separación de un par de famosos, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, es mucho más dolorosa, todo el tiempo los medios de comunicación y la opinión pública no dejan de hablar de lo sucedido, siguen el rastro minuto a minuto y si hay niños en medio de la relación todo se complica aún más, pues no dejaran de hablar de quién se quedará con la custodio, qué será de su futuro, entre otras situaciones. Este es el caso de Piqué y Shakira, además de sus dos hijos.

La curiosidad está a flor de piel y la pregunta: ¿Qué le pidió Piqué a Shakira para cederle la custodia de sus hijos?, está en el el aire. Ahora Milan y Sasha, no vivirán más en Barcelona y lo harán en Miami al lado de su madre, como era de esperarse, puesto que la maternidad, casi siempre, queda supeditada a la mujer.

El camino no ha sido fácil, según citó el medio de comunicación Pulzo, el abogado Ramón Tamborero, director del despacho que ha llevado los intereses de Piqué, le indicó al medio de comunicación español La Vanguardia que,“Ha sido muy, muy complicado llegar hasta aquí. Como saben, hemos estado negociando, luchando, batallando durante cinco meses para elaborar un convenio de 20 páginas que ambas partes pudiesen firmar”, explicó el abogado de Piqué.

Siguiendo la misma línea de este medio de comunicación, el abogado relató que Piqué le pidió a la colombiana que: “los tres períodos de vacaciones a lo largo del curso escolar, Acción de Gracias, invierno o Navidad y Semana Santa, alrededor de diez días cada uno, Milan y Sasha estarán íntegramente con su padre. Además, la custodia será también para él diez días de cada mes y las vacaciones de verano se repartirán en una proporción en torno al 70/30 % a favor del barcelonés”.

Adicionalmente, se conoció que si Piqué decide viajar a Estados Unidos y radicarse allí, se tendrá la custodia compartida.

Por otra parte, el medio de comunicación Semana citando a Informalia, dijo que “Shakira estaría enfrentando una reacción sorpresiva de sus hijos, quienes, supuestamente, no se mostraron animados por irse de Barcelona y se lo habrían hecho saber a su mamá”.

Esta no es la primera vez que los hijos de los famosos aparecen en el radar de las noticias, pues en días pasados se dieron a conocer varias imágenes en las que se ve a los hijos de la artista colombiana y el zaguero español junto a Clara en un paseo por los Pirineos catalanes. Se nota un marco de diversión entre la pareja y los niños, Milan y Sasha, con su mascota y una pelota.

Las imágenes las dio a conocer el paparazzi Jordi Martin que definió en Twitter como las fotos que la artista “nunca querría ver”. Los testimonios los aportó el propio periodista, que sigue el tema de cerca desde el inicio fueron publicadas en el programa televisivo El Gordo y la flaca (Univisión).

Las imágenes corresponden al fin de semana en el que Piqué y Clara se hicieron una escapada con los niños. Según la mencionada emisión, la mujer de 23 años convive con los hijos del futbolista y la cantante. El clima los acompañó y si bien en su momento se informó que Clara tuvo contacto con los hijos de Shakira y Piqué, estas fotos ratifican la relación que la joven pareja del futbolista ya tiene con los chicos.

