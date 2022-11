“El gran ministerio de la paz tendría que ser el Ministerio de Educación”: Alejandro Gaviria confirmó que tres de cada cuatro niños no saben leer ni escribir bien

Ministerio de Educación

En la mañana de este jueves 10 de noviembre, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria presidió la instalación y apertura del Foro Educativo Nacional 2022, en Corferias, en Bogotá. En medio de su intervención, habló de los principales retos que debe afrontar su cartera gubernamental y de las problemáticas que tiene la academia en el país, particularmente, desde la llegada de la pandemia de coronavirus, época en la que, según argumenta, se agudizaron los conflictos dentro de esa área.

Tal y cómo destacó, la perspectiva sobre la educación en el país ha tenido diferentes cambios, entendiendo estos como novedosos tras la llegada del gobierno del cambio, el que ahora presiden Gustavo Petro y Francia Márquez. Así mismo, detalló, cambios que han llegado bajo la urgencia de ofrecer condiciones más justas e igualitarias para los colombianos. “La educación y la paz son un solo proyecto”, dijo al referirse a una frase de Mario Mendoza.

Según recordó, cuando habló con el presidente de la República, Gustavo Petro, acerca de la idea de asumir el Ministerio de Educación, el jefe de Estado, le comentó que una de sus principales prioridades era la educación. Destacó que gran parte de los recursos de la Nación estarían destinados a ese sector. Por el otro lado, le dijo que necesitaba su ayuda para adelantar un proyecto humanista sobre la educación. “Nuestra misión está en eso, en que la educación y la paz, en esencia, el mismo proyecto”, dijo.

“La educación debe ser fundamental para vencer el miedo a la exclusión, debe permitirle a nuestros jóvenes invertir en un futuro. La escuela debe ser el lugar donde se promueve la convivencia, el lugar seguro (...) El gran ministerio de la paz tendría que ser MinEducación. Es esa conexión entre nuestros anhelos de paz total y lo que vamos y tenemos que hacer colectivamente en nuestro sector”, señaló.

Ministerio de Educación

El ministro de Educación reveló que desde su cartera gubernamental será necesario adelantar esto. Para iniciar el camino de acciones en pro del sector, dijo, es necesario entender que ‘la educación está en crisis’, de hecho, dijo, desde la llegada de la pandemia de coronavirus durante el primer semestre del año 2020 todo empeoró. “Es la peor crisis de la educación en dos generaciones. La cifra que hemos compartido es que dos de cada tres niños de cuarto grado no saben leer o tiene problemas básicos de lectura”, reveló.

“La educación debe ser fundamental para vencer el miedo a la exclusión, debe permitirle a nuestros jóvenes investir un futuro. La escuela debe ser el lugar donde se promueve la convivencia, el lugar seguro (...) Pensemos en nuestra capacidad colectiva de transformar la sociedad. Tenemos que mantener la capacidad de creer en nosotros mismos y como comunidad empoderada, vamos a hacer la transformación cultural y social del sector educativo”, agregó.

A esto se suman las brechas existentes dentro de la academia. De acuerdo con el documento ‘Brechas en el aprendizaje: una mirada desde las pruebas y exámenes de Estado’, que hace parte de la nueva serie de informes titulada ‘Apuntes del Icfes para la política educativa’, hay diferencias entre los promedios obtenidos por estudiantes del nivel socioeconómico más bajo (NSE 1) y los del nivel socioeconómico más alto (NSE4). Estos, dice el estudio, tienden a ser mayores en educación básica y media: para los grados 3°, 5° y 9°.

“El sistema educativo no está logrando atenuar los posibles efectos de las condiciones de vida de los estudiantes sobre sus logros educativos durante el ciclo escolar, haciendo que estos últimos estén sujetos a desigualdades preexistentes que las personas no pueden controlar ni revertir de forma directa (...) En educación básica y media se presentan mayores distancias entre establecimientos oficiales y no oficiales, donde los segundos tienden a superar a los primeros, mientras que en educación superior, en Saber Pro, las instituciones de educación superior del sector oficial superan a las del sector no oficial, aunque la diferencia es menor a 2 puntos”, dice el documento.

En medio de su intervención, además de hablar de lo anterior, dijo que era necesario poner la lupa sobre la financiación de ese sector. “En el 2023 está situación ya no aguanta más”, sentenció.





SEGUIR LEYENDO: