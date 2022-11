Ricardo Orrego, periodista de Caracol que cubrirá el Mundial, estuvo retenido 12 horas en Catar: “Casi me devuelven”

Ricardo Orrego fue retenido en aeropuerto de Catar y casi lo deportan. Tomada de Instagram @orregoricardo

Tras su llegada al aeropuerto de Doha, en Catar, el periodista Ricardo Orrego, de Noticias Caracol, casi ve empañada su labor periodística porque, por poco, lo devuelven para Colombia. El reconocido comunicador deportivo viajó hasta esa nación asiática para cubrir el mundial de fútbol, que empezará el próximo 20 de noviembre, y vivió una experiencia poco usual.

El mismo Orrego contó, en la edición de mediodía del noticiero de este martes, la anécdota que lo hizo ‘sudar la gota fría’ en tierras catarís luego de que las autoridades de ese país lo retuvieran por 12 horas y no lo dejaran salir de la terminal aérea. Javier Hernandez Bonnet inició preguntándole a su colega si “¿estaba grabando Alerta Aeropuerto o Preso en el exterior?”.

Ahí, el reportero deportivo contó cómo fue el proceso para pasar de migración y cómo, su apellido poco usual, casi lo aleja de documentar uno de los eventos futbolísticos más esperados de este 2022. “Dentro de todas las confusiones que hay aquí, para entrar a Qatar hay un problema grave y es que si usted no tiene sino un apellido en la visa no lo dejan entrar”, dijo Bonnet antes de darle paso a su colega y que explicara lo sucedido.

“Estuve doce horas recluido en el aeropuerto de aquí, de Doha, y todo porque culturalmente hay una realidad. Para ellos el último apellido es el segundo, para nosotros el de nuestra madre. Mi segundo apellido es Arboleda. Mi visa de trabajo aparece como Ricardo Orrego y eso generó una confusión absoluta. Junto a mí, periodistas franceses, alemanes y un polaco en el mismo ‘bailao’ y en la misma dificultad”, recordó Orrego.

Además, entre chiste y chanza, agregó: “Tuvo de todo, casi me devuelven”. Esta travesía lo sorprendió, dado que no había tenido otros percanes en los vuelos que había emprendido a territorio mundialista: partió de Bogotá a la capital española, Madrid, y allí no le pusieron problemas luego de revisarle la documentación.

Una vez arribó a tierras ibéricas, Orrego partió a Catar para cubrir la Copa del Mundo sin imaginarse que, tan pronto pisara el país donde las selecciones del mundo se disputarán el histórico trofeo, enfrentaría uno de los sustos más grandes en su nutrida carrera en los medios de comunicación.

“Al llegar a Migración de Doha, me dice el agente: “Usted no puede ingresar al país. No corresponde el nombre de la visa de trabajo”, contó Orrego. Él respondió: “claro, yo soy Ricardo Orrego”. Además, aseguró que, producto de no entender los idiomas, casi no puede explicar que, en realidad, él sí era el del documento.

Luego de varios trámites, y de que el comentarista colombiano estuviera encerrado junto a colegas de otras naciones que también “tenían nombre compuesto y no aparecía su apellido”, logró solucionar el impase, que ya ha dado bastante de qué hablar en las redes sociales.

“Un enredo absoluto, a mi juicio inicial por tema del idioma y de no comprender cómo es la operatividad de nuestros apellidos”, añadió Orrego en la transmisión del noticiero.

El miedo se acrecentó luego de que la migración catarí le dijo que, si en la próxima hora no solucionaba el tema, tenía que irse otra vez para Europa hasta que solucionara los líos con su nombre. Incluso, dice que aguantó hambre y sed. “Esto era un carrusel de gente que trataba de ayudar o complicar más las cosas (...) Estando en zona de salida a Madrid, aparece un alma caritativa, me dice que lo acompañe, que ya hay un jeque que lo está esperando (...) Estuve primero 6 horas sin agua, café, sin nada para comer”, dijo. Sin embargo, luego de varia espera, por fin logró entrar al país.

