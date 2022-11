Federico Gutiérrez le reclamó a Alejandro Gaviria por las declaraciones del presidente Petro sobre el sistema de salud: ”Está en la obligación de darle una respuesta al país”

El excandidato presidencial cuestionó al ahora ministro de Educación. Fotos: Colprensa

Las declaraciones del jefe de Estado, Gustavo Petro, sobre el sistema de salud en Colombia siguen generando eco en varios sectores políticos. Ahora fue el excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, el que se refirió a lo mencionado por el mandatario nacional y aprovechó para increpar al actual ministro de Educación, Alejandro Gaviria, ya que él estuvo al frente de la cartera de Salud por seis años.

El presidente Gustavo Petro aseguró hace algunos días desde Aracataca, Magdalena, que Colombia tiene uno de los peores sistemas de salud del mundo, razón que lo llevará a modificar el actual sistema a través de una reforma a la salud, la cual se radicará ante el Congreso de la República en los primeros meses del 2023.

“Algunos indicadores mundiales por los cuales se determina si un sistema es eficaz o no, muestra tasas de mortalidad y nuestro sistema actual de salud no funciona bien para los que no tienen recursos en Colombia”, aseguró el jefe de Estado, quien puso como ejemplo el indicador de cáncer de mama, afirmando que el primer tratamiento se llega a dar, “106 días después” de que este sea diagnosticado.

También puede leer: María Fernanda Cabal aseguró que Rebecca debería estar en la cárcel y la alemana le respondió: “Le deseo mucho amor para su corazón amargo”

“El primer tratamiento es 106 días después, es decir tres meses después, muchas mujeres mueren antes del primer tratamiento, la tasa es alta en Colombia, no porque se enfermen más que en otros lugares del mundo, sino que no son atendidas como en otras zonas del mundo”, afirmó el jefe de Estado.

Estos comentarios no fueron bien recibido por diferentes sectores políticos y sociales, quienes confrontaron al mandatario y rechazaron la afirmación del presidente colombiano. Uno de ellos fue el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, quien no cuestionó al jefe de Estado sino a su ministro de Educación, Alejandro Gaviria.

Esto le puede interesar: Aseguró que la administración de Federico Gutiérrez hizo un montaje con bandas criminales en Medellín y ahora tendrá que salir del país

“El hoy Ministro de Educación y ex Ministro de Salud (durante 6 años) Alejandro Gaviria está en la obligación de darle una respuesta al país, sobre las declaraciones de Petro, donde dice que Colombia tiene uno de los peores sistemas de salud del mundo. Es falso y Gaviria es cómplice”, afirmó el exalcalde de Medellín en sus redes sociales.

Alejandro Gaviria ha sido duramente cuestionado y criticado por su postura ante los comentarios que realizó Gustavo Petro sobre el sistema de salud, ya que el ahora ministro de Educación, fue el jefe de cartera de Salud durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos. Carolina Soto Losada, economista y esposa de Gaviria dejó algunos comentarios en redes sociales.

Y si lee esto: Rodolfo Hernández habría llamado a Fico Gutiérrez: se arrepintió de su cercanía con Gustavo Petro

“El sistema de salud de Colombia no es perfecto. Pero es un ejemplo global y ampliamente reconocido en protección financiera, acceso a medicamentos, inclusión social y cooperación público-privada”, afirmó Soto Losada en sus redes sociales. Luego y tras varias críticas se volvió a referir al “silencio” de su esposo con respecto al tema del sistema de salud en Colombia.

“No sorprende que Alejandro Gaviria se comporte responsablemente. Dando los debates internos sobre distintos temas de gobierno y pronunciándose públicamente sobre su cartera”, afirmó Carolina Soto Losada. Alejandro Gaviria, aunque no se ha referido a la polémica, citó el trino de su esposa y afirmó, “No parece tan difícil de entender”.

SEGUIR LEYENDO: