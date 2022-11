Managers de Peter Manjarrés fueron atracados al frente de su edificio

Imagenes del atraco a los managers del cantante vallenato, al frente de su hogar en Barranquilla

A medida que se acercan las fiestas decembrinas es usual que en Colombia los ladrones hagan acto de presencia con más frecuencia, aprovechando las compras navideñas y el pago de las primas de fin de año en las empresas. De hecho, las denuncias en las redes sociales por parte de internautas afectados por estos atracos se han convertido en algo habitual.

Eso incluye a las figuras públicas que, como no, ahorran plata para comprar los regalos para sus seres queridos. Una de las celebridades afectadas recientemente por la delincuencia de fin de año (si bien no fue de forma directa) es el cantante Peter Manjarrés. El valduparense denunció a través de su cuenta de Instagram que dos de sus managers fueron asaltados en frente del edificio donde reside el cantante, en la ciudad de Barranquilla.

Manjarrés compartió un video en donde, al parecer, los dos managers del cantante se encontraban estacionados al frente del edificio, cuando otro sujeto que iba caminando por la calle aparece en escena. Estando solo al frente del carro, este los sometió con un arma, mientras un segundo sujeto se acerca lentamente al automóvil en una moto. En cuestión de segundos el delincuente tomó las pertenencias de los dos hombres en el carro y abandonó el lugar rápidamente en la moto de su cómplice.

Acompañando el video, se compartió un texto que dice:

“En Barranquilla al medio día de hoy roban a mi Manager y mi tourmanager en toda la puerta de su edificio. Que inseguridad tan tenaz en toda Colombia”

En la publicación se puede leer que etiqueta a las cuentas de la Policía Nacional, tanto a nivel nacional como en su división de Barranquilla. No obstante, se abstuvo de dar detalles en público sobre cuáles fueron las pertenencias robadas, así como su cuantía.

Manjarrés no fue el único que se pronunció frente al hecho. El cantante de música popular y jurado de Yo Me Llamo, Yeison Jiménez no perdió la oportunidad para manifestar su inconformidad en dicha publicación:

“Que asco cómo está este país. Da pena ajena ver a todo el resto del mundo diciendo: ‘a Colombia ni loco voy’”

Por fortuna, ninguno de los dos managers de Manjarrés resultó herido durante el atraco. Sin embargo, el video difundido por el cantante generó indignación y rechazo por parte de sus seguidores.

Cabe recordar que en semanas anteriores, el cantante fue noticia a raíz de su entrevista concedida al programa del Canal 1, Lo sé todo, en la que habló sobre su más reciente producción discográfica (misma que también le valió una seguidilla de memes en las redes sociales, debido a su carátula). En la entrevista reveló el complejo momento que ha vivido en los últimos tiempos debido a la enfermedad de su madre, quien afronta una lucha contra el cáncer. Al respecto comentó:

“Mi mamá es un milagro de Dios, mi mamá está viva por Dios y por ella que tiene ganas de vivir, no es fácil todo lo que le ha pasado a mi mamá, es una enfermedad muy compleja”

SEGUIR LEYENDO: