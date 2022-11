Jhon Jader Durán podría ser compañero de un colombiano en la Bundesliga

Jhon Jáder Durán, delantero del Chicago Fire estaría bajo el radar del campeón de la Europa League Imagen: Chicago Fire.

La temporada de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos culminó el pasado sábado 5 de noviembre, dejando como campeón a los Ángeles FC, que se impuso desde los 12 pasos 3-0 (3-3) al Philadelphia Union en el Banc of California Stadium.

Cabe recordar que en cuadro angelino militan Eddie Segura, Cristián Arango y Jesús Murillo, que se hizo presente en la contienda marcando el 2-1 para su escuadra sobre los 83 minutos tras un centro del mexicano Carlos Vela para que el ex Independiente Medellín anotará su cuarto tanto en la competición norteamericana en la que también puso tres asistencias.

Los jugadores colombianos siguen dando de qué hablar en la MLS, uno de ellos es Jhon Jader Durán, que si bien no estuvo en las finales con el Chicago Fire, dejó muy buena impresión con su equipo marcando ocho goles con un saldo de cinco asistencias en todas las competiciones en 1613 minutos disputados.

El buen andar de Jhon Jader Durán en la MLS ha despertado el interés de varios clubes de Europa que quieren hacerse con los servicios del futbolista colombiano de 18 años que arribó al balompié estadounidense a comienzos del 2022 procedente del Envigado.

Le puede interesar: Técnico de primera: conozca a Julen Lopetegui, el nuevo DT de Yerson Mosquera en Wolverhampton

Semanas atrás, Durán estuvo relacionado con el Liverpool y Atlético Madrid, que tiene en carpeta al jugador cafetero para recomponer el camino en sus respectivas ligas en la que ambos bandos no marchan bien y por ende ficharían al ex Envigado para el mercado de invierno.

Sin embargo, en las últimas horas surgió otro rumor que vincula a Jhon Jader Durán con el actual campeón de la UEFA Europa League en el que tendría a un colombiano como compañero. La escuadra que se metió a la pelea por el delantero del Chicago Fire es el Eintracht Frankfurt.

De acuerdo al portal especializado en transferencias, Transfermarkt, el equipo en el que milita Rafael Santos Borré quiere contar con el delantero, pero su contratación no es nada sencilla, dado que el conjunto norteamericano pide una cifra cercana a los 10 millones de dólares.

Además de los clubes mencionados anteriormente, el Chelsea y Manchester United de la Premier League también le vienen haciendo seguimiento a Durán, según el diario británico The Mirror: “Recién se unió al Chicago Fire procedente del Envigado colombiano en enero, pero ya está causando revuelo. Durán está valorado en alrededor de 10 millones de libras esterlinas (15 millones de euros) y sus representantes se han puesto en contacto con el Manchester United recientemente”.

“Es poco probable que el United tenga libertad para atacar al atacante del lado derecho, dado que los rivales de la Premier League, el Liverpool y el Chelsea, también están en escena. El Liverpool fichó al compañero de equipo internacional de Durán, Luis Díaz, en enero y está siguiendo al extremo del Fire. Mientras tanto, Chelsea fichó al portero Gabriel Slonina del lado de la MLS durante el verano, por lo que ya tiene una línea de comunicación abierta”.

El mismo entrenador del Chicago Fire, Ezra Hendrickson se refirió al futuro de Jhon Jader Durán: “Espero que esté con nosotros el próximo año. Pero ya sabes, cuando eres un jugador de ese calibre y ese talento a una edad tan joven, me sorprendería si los equipos, especialmente los equipos europeos, no estuvieran buscando o no estaban prestando atención”.

SEGUIR LEYENDO: