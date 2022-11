La Liendra no podrá participar en un reality por problemas de salud

La Liendra, influenciador colombiano. Foto: Instagram @la_liendraa

A través de sus redes sociales, Mauricio Gómez, reconocido en internet como ‘la liendra’, anunció que, por problemas de salud, no podrá participar en el reality de televisión que había anunciado el pasado mes de octubre. Según comentó, tras exámenes médicos, se dio cuenta que tiene padecimientos en sus oídos y oídos, lo que le impediría desempeñarse de manera correcta en aquel formato. Dijo, además, que participar en ese programa haría que modificara planes de su vida, por ejemplo, estaría obligado, por cuestión de tiempo, a no subir contenido a sus redes durante dos meses.

Fue Carlos Ochoa, inicialmente, quien anunció que el Canal RCN estaría buscando hacer una nueva versión del reconocido programa ‘La Isla de los Famosos’. La Liendra, de acuerdo con el periodista, ya estaría confirmado para estar. Se habló de ‘Tatán’ Mejía como el posible presentador. “Yo no les puedo decir, pero nos vamos para un ‘reality’ que es muy chimba. Deséenme demasiada suerte. Nos vamos en un promedio de 15 días y nada, disfrutemos todos estos días”, dijo, en su momento, el paisa, respecto a su participación. Estas declaraciones llegaron en medio de una dinámica que hizo a través de sus InstaStories.

Esta no es la primera vez en esta semana que la liendra se encuentra en medio de la conversación en redes sociales, de hecho, fue a finales de octubre cuando se vio involucrado en una polémica al estar en el barrio Pablo Escobar de Medellín. El caricaturista colombiano Matador lo señaló de ser un ignorante. Gómez estuvo el recorrido turístico cerca a esa zona y dejó ver algunos detalles de su día en redes sociales.

Es de destacar que en la entrada del barrio hay una terraza en la que se ubica un altar al Santo Niño de Atocha. En su base hay un mensaje que da la bienvenida al “barrio de Pablo Escobar”. Allí, hace 38 años, el fallecido capo colombiano construyó 400 casas. Las viviendas fueron regaladas a personas de bajos recursos que residían en Medellín.

“No glorifico a Pablo ni lo admiro, pero su historia me parece algo de loco y por eso me gusta visitar todos estos lugares con mucho respeto”, escribió el creador de contenido en su publicación en Instagram. “Cuanta ignorancia en una sola foto”, escribió Matador, en su cuenta de Twitter, al referirse a ello.

Gómez recorrió el barrio junto a un guía que es habitante del barrio. “Si van a venir acá que sea con respeto hacia ellos y hacia la cultura y hacia todo lo que pasó”, dijo el creador de contenido al final del video que realizó sobre su recorrido. Al inicio, aseguró: “Yo vengo acá como un turista, ni soy fan de él ni lo admiro, pero sí conozco todo lo que ha hecho”. Sobre el mural venden algunos recuerdos de viaje con la imagen de Escobar que La Liendra calificó como “está bacano para llevar para la casita”, sostuvo.

“Le están sacando valor a la imagen de Pablo. Vuelvo y les repito, para mí esto no es de admirar ni de celebrar ni me coloco de equipo de nadie, estoy siendo un turista (...) Yo no creo que Pablo hubiese puesto esta baldosa, pues es buena gente, pero hasta dónde”, añadió.

“Hoy conocimos el barrio de Pablo Escobar. Un lugar donde vive gente hermosa y niños con muchos sueños no glorifico a Pablo ni lo admiro pero su historia me parece algo de loco y por eso me gusta visitar todos estos lugares con mucho respeto. ¿Qué les pareció el barrio? Y que otro lugar les gustaría que visitáramos? Los leo”, concluyó.





