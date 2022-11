Congresistas de Cambio Radical se defienden: aseguran que los aportes de embotelladoras de gaseosas a su campaña fueron indirectos

Representante Carolina Arbeláez

El debate por aumento a impuestos a las gaseosas y bebidas azucaradas siempre levanta malestar en el Congreso de la República, en especial por quienes financian sus campañas políticas con aportes de compañías del sector. La discusión de la reforma tributaria, que contempla un aumento del gravamen a esos productos, no fue la excepción. Sin embargo, mientras varios reconocieron las donaciones, la representante Carolina Arbeláez las negó.

La discusión la abrió el Pacto Histórico, de gobierno, a través del representante Alfredo Mondragón quien señaló a varios partidos por recibir aportes de ingenios azucareros. Fue secundado por Alejandro Ocampo, quien aseguró que varios congresistas no deberían participar del debate por haber recibido aportes de campaña de empresas dedicadas a la producción y comercialización de bebidas azucaradas.

La mención a los congresistas desencadenó una lluvia de solicitudes de réplica de los representantes del Centro Democrático, inicialmente, como Cristian Garcés, quien señaló que su partido recibió aportes de diferentes sectores empresariales y él directamente de varios que hacen presencia en el Valle del Cauca, pero generan recursos de manera honesta. José Jaime Uscátegui aseguró que si los hubiera recibido los reconocería, pero no es el caso, y retó a Ocampo a demostrarlo.

Luego participó la representante Arbeláez, quien sostuvo: “Yo no he recibido directamente transferencias de ningún Postobón ni de ningunas bebidas azucaradas ni de ninguno de esos gremios diferentes, porque mis transferencias y donaciones me las hizo directamente el partido Cambio Radical y ellos son los que hacen el reporte a cuentas claras del Consejo Nacional Electoral”.

En ese sentido, según Arbeláez, los recursos con los que financió su campaña llegaron al partido y fue este el que se los entregó, por lo que no fueron, en sus palabras, directos. Esa fue la explicación que también presentó Antonio Zabaráin al presentar un impedimento por los aportes que recibió Cambio Radical y, a través de este, su campaña.

Llama la atención porque Arbeláez, de acuerdo al reporte de contribuciones y donaciones que se encuentra en el portal Cuentas Claras, registró recursos por 70 millones provenientes de Postobón en tres ocasiones y otros 45 millones de Bavaria. Estos están discriminados por los aportes de Cambio Radical, del que se reportan 100 millones.

En la bancada de Cambio Radical también aparecen otros miembros con aportes de Postobón, como Carlos Alberto Cuenca que recibió 50 millones; Jairo Humberto Cristo, que recibió 90 millones, según lo consignado en Cuentas Claras.

La representantes insistió en eliminar el artículo 45 y que se votara individualmente, en el que aparecía el impuesto a las gaseosas y otros alimentos ultra procesados. Incluso pidió que se repitiera la votación del artículo durante la plenaria de este jueves en la discusión de la reforma tributaria.

Sin embargo, Arbeláez presentó un impedimento al inicio de la discusión por los aportes en su campaña a la Cámara de Representantes. “Recibió donaciones de personas jurídicas cuyo objeto social está relacionado con el sector de la construcción. Deja constancia de cualquier recurso cuyo origen esté relacionado con este sector fue recibido por el partido en el marco de sus facultades y destinados a su campaña por decisión propia sin que mediara alguna solicitud a persona jurídica ni suya. En ningún caso estos recursos fueron recibidos de forma directa por su campaña. Se declara impedida toda vez que el partido Cambio Radical recibió donaciones de personas jurídicas cuyo objeto social está relacionado con la industria de las bebidas azucaradas”, según leyó el secretario.

Pero los impedimentos fueron votados de manera negativa por lo que permitieron que participara tanto de la discusión, como de la votación. Cuando se revivió el debate, Arbeláez pidió que se volvieran a votar los impedimentos para dejar claridad sobre el posible conflicto de interés, pero la propuesta no fue aceptada.

