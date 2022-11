Concejal de Cambio Radical acusó a Nicolás Petro de ser aliado de los Char en Barranquilla: “Mejor tráguese la lengüita”

Nicolás Petro y Gustavo Petro: padre e hijo unidos por la política. Foto: Redes.

Uno de los hijos más conocidos del presidente de la República, Gustavo Petro, es Nicolás, quien no solo tiene un nutrido reconocimiento en redes sociales, sino también en Barranquilla, Atlántico, donde ha ocupado varios cargos como diputado. Además, ha sido férreo defensor del gobierno de su padre y, en reiteradas ocasiones, le deja advertencias para que, a su juicio, no la embarre.

Una de las que recientemente le hizo tuvo que ver con la cercanía que el clan Char tendría en el Gobierno nacional. Sus denuncias hacia una de las familias más poderosas del Caribe colombiano, no solo a nivel económico sino político, causaron la reacción de varias figuras políticas que lo sindican de tener relación directa con personalidades de esa familia.

“Atención!!! Los Char con los falsos progresistas piensan hacerle un gol al gobierno nacional, van a nombrar en el viceministerio de Ciencias, tecnología e innovación a Ángela Yesenia Olaya Requene. Un insulto al Pacto Histórico”, fueron las palabras que Nicolás Petro escribió en sus redes sociales.

Luego de ello, el concejal Rolando González, que milita en Cambio Radical, un partido que aglutina a varios miembros de los Char, reaccionó al respecto y le aseguró a Nicolás que debía dejar de cuestionar a esa familia para que, supuestamente, Elsa Noguera no lo regañara. Noguera es la actual gobernadora del Atlántico y es una de las caras más conocidas y prominentes del clan Char.

“Compa deje de decir eso que lo regaña Elsa. Pilas que le quitan las cositas Dr. mejor tráguese la lengüita. Póngase en la juega”, fue la escueta pero contundente respuesta que el cabildante bogotano le hizo al hijo del jefe de Estado.

González- Petro / Twitter

Aunque en su Twitter, que fue donde lanzó el anterior mensaje, no dio mayores detalles de su denuncia contra Nicolás Petro, sí concedió declaraciones a la prensa donde amplió las denuncias contra el hijo del presidente de Colombia y aseguró que sus acusaciones contra los Char serían una pantomima debido a su cercanía con ellos.

“Le recuerdo al hijo del presidente que actualmente tiene participación política y burocrática, como es bien sabido a viva voz en Barranquilla y el Atlántico”, señaló el concejal González a la revista Semana.

Allí, aseguró que no tiene inconformidad con uno de los hijos mayores del primer mandatario, pero sí quiere que él sea coherente porque de qué le sirve, a su juicio, criticar tanto a los Char si, aparentemente, tendría un directo nexo político con ellos. De hecho, asegura que la gobernadora Elsa Noguera le daría tajadas al hijo de Petro.

Petro, presidente, y su hijo Nicolás. Archivo.

Para corroborar sus polémicas afirmaciones, el cabildante asegura que varios ciudadanos barranquilleros tienen pruebas de que Nicolás Petro es aliado de la actual administración del Atlántico y dio a entender que no cumple como debería sus labores como diputado de ese departamento.

“No ha hecho el control político adecuado, debido y necesario a la gobernación de Elsa Noguera, que valga la oportunidad para decirlo, ha sido excelente gobernadora”, aseveró el militante de Cambio Radical, quien tal parece que desconoce que Nicolás Petro es opositor de la actual administración atlanticense.

No obstante, González sigue férreo en que “Nicolás Petro funge como aliado de la Casa Char en Barranquilla” y por eso sus cuestionamientos hacia ellos no tendrían validez. Por ahora, el hijo del presidente no se ha referido al tema pero días atrás había dejado otras pullas a esa familia costeña que tiene gran influencia en la coyuntura del país.

“(...) Que el Pacto Histórico en Barranquilla no se deje engañar de los falsos progresistas que quieren entregarle nuestras banderas a los Char. Que no se equivoquen, eso jamás lo vamos a permitir. Queda notificado el Pacto Histórico nacional. Vamos por un cambio de verdad”, escribió días atrás Nicolás Petro.

SEGUIR LEYENDO: