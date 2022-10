“Usted es un imbécil”: revelan polémicos audios del gerente de la Lotería de Manizales en contra del alcalde

Carlos Mario Marín, Alcalde de Manizales Foto: Colprensa/Diego Pineda

Cerca de seis audios fueron revelados y estuvieron circulando este fin de semana al interior de la Alcaldía de Manizales, en los que fueron protagonizados por el gerente de la Lotería, Arturo Espejo Arbaláez, y el Alcalde Carlos Mario Marín Correa.

Las grabaciones fueron difundidas inicialmente por WhatsApp, luego corrieron a las diferentes redes sociales. Ante esta situación la Personería de Manizales anunció que abrirá una investigación en contra del gerente por el contenido de los audios.

Este suceso ocurrió después de cinco días, tras un debate de control político en el Concejo de Manizales, donde fue citado Espejo Arbeláez para presentar los resultados de la Lotería, y a su vez para conocer la situación sobre presuntas denuncias de acoso laboral.

Según el gerente, todo se trató de una persecución que le hicieron, pues una persona llamó a la Policía para que él saliera del lugar donde se encontraba, lo capturaron en una foto. El gerente de la Lotería de Manizales considera que esto le pasó por ser de los pocos funcionarios que tienen buenos resultados para evidenciar.

Otro de los casos por los que fue involucrado Espejo se presentó la semana pasada cuando fue trasladado por la Policía hacia un centro asistencial, al parecer por petición de familiares. De acuerdo con las autoridades, “se recibió una llamada de la familia de Arturo Espejo Arbeláez, con el propósito de trasladarlo a un centro asistencial, a lo cual nuestra patrulla acude de manera inmediata de la familia. En ese momento el señor Espejo accedió de manera voluntaria a asistir a este centro asistencial, y quedó en compañía de sus familiares”.

La versión fue desmentida por el propio Espejo, porque argumentó que ningún familiar llamó a la Policía, y que él acompañó a las autoridades para aclarar un accidente de tránsito de un vehículo que estaba a su nombre, sin embargo, aclaró que él no conducía.

Los primeros audios fueron divulgados el pasado sábado 29 de octubre, se puede escuchar a Espejo Arbeláez insultar constantemente al mandatario local.

“Tranquilo que yo le renuncio. Usted es un perdedor, un imbécil. Voy a declarar que usted me acosa y me trata mal a partir de la fecha, y usted es un imbécil, un retrógrada, se lo digo como hombre”, mencionó.

Dentro del misma grabación, alrededor del minuto 2 se logra escuchar: “Usted es un perdedor, no lo tumbo ya porque me sirve hasta abril. Haga lo que tenga que hacer, pedazo de mierda. No has sido capaz de sacar adelante la modernización, el bulevar, no has sido capaz de sacar adelante nada”.

En otro de los audios, el gerente expresa que Carlos Mario Marín lo amenazó de muerte. “Van a atentar contra mí, estoy muy preocupado”, expresó en medio del llanto.

En cuánto al personero de Manizales, Fernando Arcila, indicó que se iniciará una investigación disciplinaria en contra del gerente de la Lotería.

“Esto como consecuencia de que nuestro Código General Disciplinario trae una conducta que es tratar de manera irrespetuosa al público y también a otros servidores públicos. Esa será la conducta por la cual va a ser investigado el gerente. Ya la Personería le aperturó otra investigación por presunto trato irrespetuoso frente a algunos funcionarios de la Lotería de Manizales, frente a lo que estamos recaudando el material probatorio para adelantar lo que corresponda”, manifestó el funcionario.

