Mary Méndez explicó por qué no deja entrar a nadie a su casa: “Hay gente que de verdad le quiere tirar a uno mala energía”

Mary Méndez es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, pues ha hecho parte de populares programas, como ‘También caerás’ y ‘La red’, en el último junto a Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo y Frank Solano. La samaria suele ser activa en sus redes sociales, motivo por el cual su vida privada se ha vuelto de gran interés para los millones de seguidores.

Esta ocasión la también empresaria se vio afectada por una celebración de cumpleaños de sus mejores amigas que se llevó a cabo el pasado viernes. A través historias en su Instagram, no se le escucha muy bien. En los videos, Mary insiste en que no puede hablar, después se ríe y comienza a relatar las razones de esta situación.

“Ok, no puedo hablar, no tengo voz; o bueno, tengo voz. Me acabo de levantar así, con esta voz, no sé por qué sucedió; bueno, mentiras, sí sé por qué sucedió, así que me toca tinto frío, pero sabe delicioso. Solo les quería dejar saber eso”, contó la presentadora en la primera parte del video.

Hay que tener en cuenta que, la presentadora decidió emprender hace unos años, y tiene su negocio de productos de panadería sin azúcar. En el vídeo comenzó su relato cuando consumió uno de los primeros panes que fabricó, fabricado hace tres años y durante este tiempo estuvo en la nevera. Además, mostró unas arepas de coco que cocinó en cuarentena, y que aún los conseva.

De esta manera, la samaria enfatizó en importancia que tiene para ella y es el tema de las energías con la que cuenta cada persona, pues esto puede llegar a interferir en cada uno de los aspectos de la vida de un ser humano.

“La energía, la mala y la buena y no es porque uno sea más o menos que nadie, lo que sea. Pero hay gente que de verdad le quiere tirar a uno mala energía (...) Yo por eso no dejó entrar a nadie a mi casa, a mi casa entra muy poquita gente, contada con los dedos de una mano”, resaltó Mary.

Además, la presentadora colombiana reveló cuáles son los anuletos con lo que tiene detrás de su puerta principal, como unas fotografías de algunos católicos y una imagen de la Virgen, la que se encuentra bendecida.

Para finalizar, contó uno de los secretos que tiene con respecto a sus mascotas, pues los considera como sus hijos, “los gatos son recolectores de energía, los felinos, son mágicos (...) Pero, aquí como no entra nadie, aparte porque esta es la casa de ellos”, concluyó Méndez.

Cabe mencionar que, a inicios de octubre a través de Instagram la samaria decidió abrir su corazón y recordó un dato sobre su vida privada y familiar que dejó sorprendidos a quienes desconocían dicha situación.

Resulta que siendo una niña de dos años quedó huérfana de padre, pues el hombre murió en medio de un grave accidente vehicular y fue cuando su madre, de quien destacó la templanza demostrada en aquel momento, se tuvo que hacer cargo de ella y su hermana gemela.

“Siempre he sido una persona muy disciplinada y eso viene de casa porque yo tuve un padre supremamente trabajador y una madre igual, que trabajó toda su vida; ella quedó viuda cuando yo tenía dos años, entonces no tuvo otra opción. Seis años después llegó mi otro papá, el de ahora, que es igual a mi padre biológico, un trabajador incansable”, expresó Mary Méndez.

Posteriormente, la también empresaria mencionó que su fallecido padre fue un hombre con gran sentido del humor que se desempeñó como abogado y alcalde, pero no aclaró de qué municipio. Y aunque muchos quedaron con ganas de saber más sobre esta historia, ella dejó el tema hasta ahí.

