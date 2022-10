“Muerta de hambre”: pasajera agredió a funcionaria de Avianca que le pidió que se pusiera bien el tapabocas

FILE PHOTO: An Avianca Airlines plane prepares to take off at the San Oscar Arnulfo Romero International Airport in San Luis Talpa, El Salvador, February 8, 2022. REUTERS/Jose Cabezas/File Photo

Un caso de intolerancia se presentó durante un vuelo de Avianca, cuando una mujer agredió física y verbalmente a una trabajadora de la aerolínea, después de que no pudiera abordar el avión a causa de su negación al no usar un tapabocas.

Los hechos quedaron registrados en un vídeo que fue difundido en las redes sociales, dónde se muestra a una señora exigía a una de las trabajadoras de la aerolínea que le permitira el ingreso al vuelo, y luego que por orden del capitán negó su embarque, a lo que la usuaria decidió insultar y dar un manotazo a una de las azfatas.

En las imágenes quedó registrado cuando la pasajero llamó “muerta de hambre” a la funcionaria y le propicinó dos golpes fuertes en la cara. De inmediato, se hizo un llamado al personal de seguridad y en medio de la fuerte discusión, retiraron a la mujer.

La usuaria quien iba acompañada por su hijo, arremetió contra la trabajadora de Avianca con mensajes como: “¿Dígame por qué me va a negar el embarque? ¿Usted me va a negar el embarque a mí? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa estúpida?, ¿cómo me va a hacer perder mi plata?”.

Ante estas declaraciones, la funcionaria respondió “que Dios la bendiga”.

Al final de la grabación, se ve a la encargada de la aerolínea y la trabajadora quien denuncia la agresión: “La señora me ha agredido dos veces. Me acabó de pegar en la cara y ya me había estrujado. Hablé con el capitán y ella no aborda este vuelo”, señaló.

Pasajera agredió a funcionaria de Avianca por no permitirle ingreso al embarque

Después de la situación, Avianca se pronunció a través de un comunicado y reportó que en los últimos 2 años los comportamientos de pasajeros disruptivos (violentos, en estado de embriguez, que violan las normas e instrucciones), se duplicaron y han llegado a afectar en muchas ocasiones la integridad de los empleados y de los clientes.

“Sabemos que así como nuestros pasajeros merecen todo el respeto y hacemos lo mejor por dárselo, creemos con firmeza que también nuestros más de 12.000 empleados merecen el mejor de los tratos”, resaltó la aerolínea a través de un comunicado.

Finalmente, Avianca reportó que es fundamental y urgente que la Aeronáutica civil fortalezca aún más la regulación y permita implementar listas de exclusión áera para prohibir que pasajeros que ya han tenido este tipo de comportamiento puedan volver a volar.

Hombre ebrio agredió a un niño en un vuelo de Avianca

El pasado martes se conoció un grave caso en un vuelo de Avianca, luego de que presuntamente el pasajero, identificado como el ingeniero industrial Llin Kelin Montaño Verá, funcionario de una empresa contratista de Ecopetrol, quien se encontraba en estado de embriaguez, le habría agredido a un menor de seis años.

El hecho fue denunciado a través de Twitter por Wilson Javier Devia, quien se identifica en la red social como el presidente del Sindicato de la Unidad Nacional de Protección y las Uniones Temporales (UTUNP), quien publicó una serie de fotos del incidente ocurrido en el trayecto Bogotá-Valledupar.

“Denunciamos tripulación de @Avianca que dejó que un pasajero en estado d embriaguez abordara un vuelo y realizara actos indebidos con menor que venía silla del lado. Actos de tocamiento a menor por parte de pasajero en estado de embriaguez @PoliciaColombia vuelo AV 8580 24/10/22 (Sic)”, aseguró el sindicalista, que además, adjuntó las fotos del hombre que, supuestamente, protagonizó el reprochable hecho.

De lo ocurrido incluso se hicieron virales en redes sociales algunos videos del momento en el que la Policía acude a la aeronave y se llevan al señalado ebrio.

Tras lo ocurrido, en Avianca se pronunciaron a través de un comunicado sobre lo sucedido.

“En el vuelo 8550 en la ruta Bogotá-Valledupar un pasajero disruptivo tuvo al parecer un comportamiento inadecuado con un menor de edad que viajaba con uno de sus padres. Solo hasta la llegada del avión la tripulación recibió el aviso de los pasajeros y de manera inmediata el capitán solicitó la presencia de la Policía Nacional en el momento del desabordaje”, afirmaron.

La madre del menor en declaración judicial aseguró que el señor se quedó dormidó la mayor parte del vuelo, pero al despertar abrazó fuertemente a su hijo, y lo mantuvo sujeto a pesar de que tanto ella como las personas que estaban a su alrededor le pidieron que lo soltara; en ese momento intervino el señor Wilson DEvia, quien se encontraba en el asiento de adelante, sujetó al agresor y lo sentó en otra silla. “Todo empeoró cuando el avión empezó a aterrizar, ya que todos empezaron a desesperarse y el señor que agarró a mi hijo empezó a lanzar golpes a todos los que estábamos cerca de él; todos los que venían dentro del avión empezaron a gritar por las acciones del señor y mi hijo se asustó mucho al ver esta situación, por tal razón yo informé a la policía de lo sucedido”, confirmó la señora.

