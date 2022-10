Por recuperar un balón dos hermanos murieron ahogados en una laguna de Santander

Menores ahogados en Santander. Foto: Bomberos de Floridablanca en Facebook

Una familia de Girón, Santander, está enfrentando un difícil momento luego de perder a dos de sus integrantes más jóvenes, quienes murieron ahogados en una laguna en la zona. Los trágicos hechos ocurrieron en la tarde del martes 25 de octubre, cuando los menores de 13 y 15 años jugaban con otros dos amigos menores de edad a la orilla de una laguna.

Según la información de los hechos, relatada por los organismos de rescate que llegaron hasta el lugar, los cuatro menores de edad estaban departiendo con una pelota en el sector conocido como Ladrilleras, en donde hay un cuerpo de agua bastante profundo. Los niños no estaban dentro de la laguna, pero en medio de su juego con el balón, el juguete cayó en el agua y el mayor se lanzó a recuperarlo.

Los cuatro niños ingresaron a la laguna al ver quue el mayor no podía salir ni recuperar la pelota que cada vez se alejaba más de la orilla, así que nadaron hasta una zona en la que ya no podían alcanzar el fondo y regresar a la orilla les costaba mucho. Dos de los menores lograron salir del cuerpo de agua ilesos, pues se rindieron en la búsqueda de la pelota y notaron que el juguete ya estaba mujeros, pero los dos hermanos siguieron nadando hasta que desaparecieron.

Inmediatamente, los otros menores alertaron a los adultos responsables sobre lo que había sucedido y, minutos más tarde, en el lugar hicieron presencia los rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, quienes realizaron maniobras para hallar a los dos menores en el agua. “Estaban jugando con la pelota cuando ésta cayó a la laguna, uno de ellos quiso sacarla y el otro niño cogió un elemento para ayudar también, pero caen sin poder salir”, señaló el subcomandante de Bomberos, Clemente Jaimes.

Según el relato de los otros menores, todos ingresaron al agua, pero el primero en tratar de rescatar el balón fue el hermano de 15 años. como notaron que él no alcanzaba, su hermano de 13 años trató de ayudarlo con la rama de un árbol, pero cayó a l agua también. Los otros niños ingresaron a la laguna para ayudar a sus amigos, pero al darse cuenta del peligro y que ya no los veían, salieron en busca de ayuda.

En medio de las labores de rescate, las autoridades lograron hallar los cuerpos sin vida de los dos menores en el fondo del cuerpo de agua. El subcomandante Jaimes detalló que “de pronto no sabían nadar, es un lugar bastante profundo, son 5 metros de profundidad, y era fango”.

Según el uniformado, el improvisado lago, estaba lleno de lodo, lo que hacía mucho más difícil para los menores poder salir y, de hecho, es un sitio peligroso en el que otra persona podría caer. En el lugar se requirió personal especializado para el rescate, así como dos máquinas y ocho unidades de bomberos.

“Después de que llegó el Cuerpo de Bomberos y realizó la operación, media hora después se logró recuperar los cuerpos. Seguido a eso, el CTI se encargó del levantamiento”, añadió el integrante del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca.

En diálogo con el diario local Q’Hubo Bucaramanga el padre de los menores reveló que eran los hijos de el medio en una familia con cuatro hijos y confirmó que los menores no sabían nadar. Además detalló que llevan seis años viviendo en esa zona de Bucaramanga. “Un amiguito los convidó para acá, como ellos juegan fútbol no se sabe quién era el niño, pues de tantos niños que conocen. Entonces se vinieron y el niñito nunca llegó, se pusieron a jugar pelota ahí y la pelota cayó al lago y se lanzaron a buscarla y no pudieron salir, ellos no sabían nadar”, dijo al diario.

Por su parte, las autoridades recomendaron a la comunidad alejarse del sitio y no permitir que los menores jueguen a la orilla de la laguna, pues es un lugar en el que fácilmente pueden caer, pero no salir.

