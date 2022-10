Mario Hernández se mostró preocupado por la economía colombiana: “Para comer huevo va a tener que ponerlo”

Foto de archivo. Una mujer selecciona cebollas en un supermercado en Bogotá, Colombia, 30 de octubre, 2018. REUTERS/Luisa González

Las fuertes polémicas que ha generado durante los últimos días el presidente Gustavo Petro, luego del anunció a las nuevas modificaciones al proyecto de reforma tributaria, que tendrá segundo debate en los primeros días de noviembre; y diferentes temas del sector productivo del país. Al respecto, el empresario Mario Hernández, se mostró preocupada frente al panorama económico y político.

Twitter se ha convertido en su medio para desahogarse y por esto Hernández ha alertado en su red social sobre lo caro que está el dólar para los colombianos.

“Me preocupa la situación, porque la comida de todos los colombianos sube. Un huevo valía 300 y ya va casi en 700. Para comer huevo va a tener que ponerlo. La situación va a ser muy difícil”, indicó en diálgos para la revista Semana.

Además, el empresario resaltó la preocupación ante las dificultades que vivien las personas que vivien de tener empresa en Colombia. “Yo nunca me he preocupado por el precio del dólar. Todo lo pongo al valor del dólar. A todo el mundo le sube”, resaltó Mario para el medio mencionado. Y así pudo explicar el futuro que depara para los consumidores: “El que no sube los precios, se quiebra”.

Asimismo, Hernández relató un ejemplo sobre como los joyeros trabajaban con una onza de oro que valía 150 dólares y hoy está en 2.000 dólares. “El oro se vende en el mundo en dólares”, dijo. Y por esta razón, el empresario expresó que a partir de ahora en el país “van a comprar menos”.

De acuerdo con Mario Hernández mencionó para Semana que los productos estarán escasos y más los importados porque será poca la demanda con un dólar a $5.000. Con esto, los trabajadores deberán buscar la oportuinidad, “los aviones tienen primera clase, ejecutiva y atrás”, expresó.

“Lo que pasa es que eso baja la demanda y todos los días la gente estará más pobre... El Gobierno iba a acabar con la pobreza, pero esta es volviendo a la gente más pobre”, advirtió para el diario mencionado.

En cuánto a la reforma tributaria, Hernández pronunció: “Estamos preocupados por los impuestos. No los pagamos los empresarios, los paga el producto. Eso lo sabe el gobierno, pero no lo aplica. Porque ellos no han generado un empleo en la vida. Entonces eso es muy difícil así”.

Adicional, el empresario se refirió al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, “el ministro de Hacienda, mucho libro y mucha cosa, pero venga y lo pongo a que me maneje el negocio”, añadió.

Para finalizar, Mario Hernández, la situación actual del país se debe a la actitud que tiene el país hoy con el nuevo gobierno. “Todos agradecidos porque quitaron puntos de la tributaria. No es que se echaran para atrás, es que no debieron poner todo eso desde un inicio”, concluyó para la revista Semana.

Vale recordar que, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo, analizó la subida del dólar en referencia con el peso colombiano y aseguró que si bien se trata de un fenómeno global, las decisiones del gobierno nacional han contribuido a que la tasa en Colombia sea mayor.

El funcionario que se encargó de las estadísticas del país y reconocido por diferentes sectores políticos por su trabajo en esa entidad durante el gobierno Iván Duque, fue consultado por el consultor opositor Daniel Briceño sobre si el gobierno tiene responsabilidad en el alza del dólar.

“Muchísimo”, dijo Oviedo y explicó por qué considera que sí, en su concepto, hay parte de responsabilidad en las decisiones del Ejecutivo. “Todos sabemos que es un efecto que tiene un común denominador global, recordando que los ajustes de la tasa de interés de los Estados Unidos hacen más rentables las inversiones en Estados Unidos para todos los inversionistas en países emergentes”, sostuvo.

“Pero el común denominador no es lo que verdaderamente puede explicar la totalidad del fenómeno en Colombia. Recordemos que el corto plazo son las expectativas las que determinan el comportamiento del precio del dólar”, señaló el exdirector del DANE.

