Durante una cumbre en la que se reunieron más de 50 exjefes paramilitares, manifestaron además que esperan cumplimiento de los acuerdos que firmaron hace 17 años. (Photo credit should read CARLOS GARCIA/AFP/Getty Images)

La Paz Total es sin duda la bandera más importante del gobierno de Gustavo Petro, incluso podría decirse que de ahí parten todas las demás propuestas que lo llevaron a ser elegido presidente de Colombia en junio de este año.

Esa idea de la Paz Total empezó a tomar cada vez más fuerza y más actores de la sociedad se fueron sumando. Ese es el caso de los exparamilitares, que han manifestado su intención de ser parte de esta iniciativa que busca acabar con todo tipo de guerras y violencias en el país.

Recientemente se conoció que los exjefes de grupos paramiliares habrían expresado la voluntad de hacer parte de esto.

Excomandantes paramilitares anunciaron que quieren unirse a la Paz Total de Gustavo Petro durante una cumbre que se llevó a cabo en Doradal, Antioquia, el pasado domingo 23 de octubre, según reveló la Revista Semana.

Con la creación de la Mesa Nacional de Excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre otras cosas, los exjefes paramilitares manifestaron que como otros sectores y grupos también quieren hacer parte de este proyecto que es bandera del Gobierno Nacional.

De acuerdo con lo que dijo Jaime Andrés Arias, presidente del movimiento que agrupa a los exparamilitares y quien además hizo parte de la negociación con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, tanto exjefes como otros exintegrantes de los grupos paramilitares quieren unirse a la Paz Total.

Cerca de 28 mil exparamilitares, que en la actualidad hacen parte de la Corporación Villa Esperanza, serían los que tienen esta intención, según reveló Arias.

“Es la primera vez en 17 años que se hace una reunión para unificar esfuerzos y trabajo de los excomandantantes y de las bases, para expresarle al presidente nuestra voluntad de apoyar esta paz total”, expresó Arias.

Qué piden a cambio los exparamilitares

En el desarrollo de la cumbre, donde se habló de la voluntad para unirse a la Paz Total, lo exparamilitares además hablaron de los incumplimientos a los acuerdos firmados durante el gobierno de Álvaro Uribe.

La solicitud que hacen estos sujetos es que se cumpla con todo lo pactado en aquella época con la Ley de justicia y paz. Según reveló la revista mencionada anteriormente, una de las mayores preocupaciones son los derechos civiles y políticos que les han negado por años.

“Meses atrás, después de que el presidente Gustavo Petro anunciara la bandera de la paz total, vimos la manera de retomar los diálogos con el gobierno para que nos empiecen a cumplir lo que no nos han cumplido. Nosotros entregamos armas, reparamos, y no nos han cumplido”, expresó el representante de los exparamilitares.

Arias advirtió que los exparamilitares terminan en armas de nuevo debido a la falta de oportunidades, al incumplimiento por parte del Gobierno. Además, señaló que de cumplirse los puntos del acuerdo que siguen en veremos, otros grupos criminales podrían entregar las armas y terminar uniéndose a la Paz Total de Petro.

“Nosotros ya cumplimos a un Estado, pero el Estado no nos ha cumplido, nosotros no podemos tener una cuenta Nequi ni oportunidades laborales porque los antecedentes no lo permiten, hay excombatientes que se han preparado, han estudiado y no tiene cómo trabajar. Ellos lo único que sabían era combatir y sin encontrar qué hacer terminan de nuevo en las armas”, expresó Jaime Andrés Arias.

Sátiras por aparente permisividad con miembros de las extintas Farc

En lo revelado por la revista mencionada, el presidente de la Mesa Nacional de Excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia aprovechó para referirse a la supuesta permisividad que ha tenido el Gobierno con quienes fueron miembros de las Farc.

Arias cuestionó el perdón que se les ha otorgado a algunos personajes pese a que han incumplido las reglas del juego.

“¿Quá pasó con Santrich? ¿Qué pasó con Iván Márquez?, el incumplimiento del Estado hace que sigan delinquiendo. Si ellos quieren la paz total, esta también se hace con todos, con nosotros. Márquez es un delincuente, incumplió y le van a dar una membresía. Es importante que lo hagan con nosotros, que sí cumplimos”, puntualizó.

