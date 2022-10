Francia Márquez respondió las críticas de Francisco Santos a los gastos de Presidencia en fiesta de celebración

Francia Márquez le responde a Francisco Santos. FOTO: Vicepresidencia de Colombia (Darwin Torres)

El Gobierno Nacional está involucrado nuevamente en una polémica, esto, por el costo de una presunta fiesta que se realizó por parte de la vicepresidenta Francia Márquez Mina, cuyo costo ascendió a más de 50 millones de pesos. El exvicepresidente, Francisco Santos lanzó pullas, sin embargo, Márquez se defendió ante la arremetida.

Ante los señalamientos de Francisco Santos, Francia Márquez cuestionó la procedencia de los mismos, pues aseguró que el exvicepresidente ha “ordeñado” al Estado durante toda su carrera, haciendo referencia a los posibles beneficios que puedo haber obtenido en los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque.

Cabe resaltar que Santos fue vicepresidente entre el 2002 y 2010, y a su vez, en la legislatura de Duque, ocupó el cargo como embajador en Estados Unidos desde 2018 a 2020.

Márquez aseguró:

“¿Quién dice esto? ¿Usted señor Francisco Santos? ¿Un hombre que ha ordeñado al Estado toda la vida? “El ladrón juzga por su condición”.

Santos cuestionó la austeridad del actual gobierno, resaltando que en la legislatura de Álvaro Uribe no se realizaron gastos ostentosos, pues cada “capricho” o gusto particular corría por cuenta de quien lo necesitara, incluso señalando que tras la posesión como presidente, al otro día ya estaban junto al su equipo de trabajo, haciendo presencia en la Costa Atlántica.

“En las dos elecciones y posesiones de Álvaro Uribe y yo no se hicieron fiestas ni celebraciones. Al contrario al otro día a las 6 a.m el 8 de agosto estuvimos en Valledupar. No había trago y el que quisiera tomar lo compraba. La austeridad comenzaba por casa. 8 años”.

Asimismo, le envió una “lección” al presidente Petro y a la vicepresidenta Márquez, destacando que según él, el expresidente Álvaro Uribe le recordaba siempre que los recursos que manejaban tenían que saber administrarlos de la mejor manera, pues correspondían al tributo de la comunidad.

“Uribe siempre decía estos recursos no son míos ni suyos y hay que cuidarlos y no malgastarlos. Una lección de vida que ojalá Gustavo Petro y Francia Márquez aprendan. Si van a vivar sabroso que sea con sus recursos. No los de los ciudadanos”, señaló.

Francia Márquez le responde a Francisco Santos.

La polémica

La denuncia fue publicada por el analista político Daniel Briceño, quien aseguró que desde presidencia se han realizado diferentes eventos, resaltando una fiesta que habría encabezado la vicepresidenta Francia Márquez, en la cual se gastó una importante suma superior a los 50 millones de pesos, en donde se incluyó desde un DJ hasta un exclusivo chef.

“La Presidencia gastó millones en las fiestas de las casas privadas del Presidente Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez luego de la ceremonia de posesión del 7 de agosto. La fiesta de la Vicepresidenta nos costó $52.453.705 (Chef famoso, Dj, bebidas, luces y flores)”.

Dentro de los gastos que se establecen en los recibos, aquellos aspectos que fueron los más costosos fueron la contratación del DJ, incluyendo la cabina de mezcla de música, la iluminación, y el sonido, los cuales sumaron más de $3 millones de pesos.

Aparte de la logística musical, otro de los aspectos que más llamó la atención dentro de los gastos fue la contratación del servicio de cocina y catering, en este se habrían gastado $23 millones de pesos. Según menciona Briceño la elección del reconocido chef de comida del pacífico Rey Guerrero, fue realizada a ‘dedo’ por la vicepresidenta, ya que este haría parte del círculo de amigos de la mandataria.

