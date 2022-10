Colombia entre las 10 mejores naciones del ciclismo mundial en el 2022

Daniel Martínez, Nairo Quintana y Rigoberto Urán

El ciclismo colombiano termina el año con un buen número de victorias en la máxima categoría del deporte pedal, lo que ahora mismo, cuando el calendario concluyó, lo deja entre los mejores 10 del mundo junto con otras naciones como Dinamarca y Países Bajos.

Colombia a pesar de no lograr estar entre los países más destacados de la temporada en las grandes vueltas, como en anteriores temporadas, sí estuvo en el podio de algunas competencias importantes por etapas y clásicas, lo cual le dio puntos en el ranking UCI por naciones.

Los cafeteros lograron que el país se ubicara en este cierre de año ciclístico en la séptima casilla con 8076 puntos. Cada una de las victorias, top 10, podios, triunfos de etapas, etc., sumaron en la búsqueda de posicionar al país entre los mejores. Bélgica se quedó con el primer puesto con un total de 17.907 puntos, seguido de España con 11.845 y Francia con 11.774.

Ranking UCI por naciones final de 2022 imagen tomada de UCI.org.

Desde principio de año Daniel Martínez fue uno de los primeros en empezar a darle victorias de etapas al ciclismo colombiano y junto con Fernando Gaviria y Santiago Buitrago, además de Sergio Higuita y Nairo Quintana quienes a lo largo del año siguieron siendo los principales referentes.

Sin embargo, para destacar, Sergio Higuita con su nuevo equipo Bora Hansgrohe, logró hacerse a la victoria en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña. Nairo Quintana volvió a conquistar el Tour de los Alpes Marítimos y el Tour de la Provence y Daniel Martínez remató la primera parte del año ganando la Vuelta al País Vasco, por primera ocasión con el Ineos Grenadiers.

En las grandes rondas de tres semanas Colombia consiguió una victoria de etapa importante para su palmarés en el Giro de Italia con el bogotano Santiago Buitrago quien milita en el Bahrain Victorious. El joven corredor ha venido teniendo un progreso importante durante las últimas dos temporadas ratificando su calidad de escalador este 2022 y en la gran ronda italiana.

Mientras que en el Tour de Francia ninguno de los colombianos logró hacer algo destacable, teniendo en cuenta que Nairo Quintana (Arkea Samsic) fue sexto, pero un mes después sería descalificado por presunto uso de Tramadol. Por lo demás no hubo victorias de etapas.

La Vuelta a España sería el desquite para Miguel Ángel López (Astana) quien no pudo terminar el Giro y no estuvo en el Tour por cuenta de una lesión de cadera. Allí consiguió ser cuarto en la general y tendría una lucha fuerte por entrar al podio, algo que no logró.

Rigoberto Urán (EF Education EasyPost) en cambio sí consiguió un triunfo de etapa y entró en la novena casilla de la general al igual que el velocista boyacense Sebastián Molano (UAE Team Emirates) quien se llevó a casa la victoria de la última etapa en la Vuelta a España.

Otros triunfos resaltables serían los de Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers) recientemente en la Copa Sabatini y en este cierre de año Iván Sosa con el Movistar Team, pues se quedó con el título del Tour de Langkawi, cuando ya se había hecho a la victoria de la Vuelta a Asturias, lo cual salvó su temporada.

