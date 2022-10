Paulo Autuori dio a su jugador favorito en Atlético Nacional

Paulo Autuori destacó el nivel del jugador Sebastián Gómez (Colprensa - Sergio Acero)

Paulo Autuori ya asumió la dirección técnica de Atlético Nacional luego de la caída del cuadro paisa ante Once Caldas por la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor II en el Palogrande de Manizales. El estratega de 66 años llega con sed de revancha y con la tarea de sellar la clasificación del cuadro Verdolaga a la fiesta de fin de año del rentado local.

De igual manera, el extécnico de Botafogo tendrá el reto de conducir la próxima edición de la Conmebol Libertadores en 2023, en la que Atlético Nacional ha quedado en deuda en sus últimas presentaciones, por lo que Paulo Autuori deberá armar un plantel competitivo para pelear en todos los frentes.

El debut Paulo Autuori en el banquillo técnico de Atlético Nacional será el próximo 23 de octubre por la jornada 19 de la liga ante el Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas, un duelo de gran importancia para ambas escuadras, dado que el Rey de Copas podría conseguir el boleto para disputar los cuadrangulares finales si gana dicho encuentro.

Un resultado adverso ante el onceno Matecaña complicaría a Nacional que tendría que jugarse el todo por el todo en la última fecha frente a la Equidad que nunca ha sido presa fácil para el verde antioqueño.

Uno de los bastiones en el mediocampo de Atlético Nacional es Sebastián Gómez, que de a poco se ha ganado un puesto en la titular del cuadro Verdolaga. Durante su presentación, Auturi elogió las capacidades del jugador de 26 años.

“Para ser sincero, yo intenté llevarme a Sebastián (Gómez) varias veces para Brasil. Soy un convencido de que tiene las capacidades para jugar en cualquier parte, estoy muy contento de volver a trabajar con él”.

El entrenador añadió: “Cuando volvió estaba en préstamo, necesité de una semana de entrenamiento para decir, vamos a jugar con él. Gómez por cinco partidos fue elegido el mejor del partido y hoy en día es el capitán, merece mucho. Lo digo desde el fondo de mi alma, no con palabras, a mí me da un orgullo enorme, casi como ganar un título, ver el desarrollo de un jugador como este, tiene mucho carácter y esto falta en la vida y en el fútbol”.

De acuerdo a las estadísticas de Xpecta Sports, en el primer ciclo de Paulo Auturi en Atlético Nacional, Sebastián Gómez fue el jugador que más minutos con el brasileño. Su buen andar con el vigente campeón del fútbol colombiano le han valido para ser llamado a la selección Colombia.

Por otro lado, Autuori afirmó durante una entrevista para ESPN 360, que de darse una eliminación a las finales de la liga, asumirá toda la culpa y exonero a sus antecesores. “Herrera y Sarmiento fueron importantes para los logros que puedan venir. No tengo problema en esto, siempre afronté las cosas con claridad y osadía. Eso les pido a los jugadores, ellos deben sentirlo, que no solo es tras las palabras. Si no clasifico, es mi responsabilidad”.

