Revelan video de migrante caleño que habría sido abandonado en el Tapón del Darién: “Me robaron y me dejaron tirado”

Migrante colombiano habría sido abandonado en el Tapón del Darién. (AP Photo/Fernando Vergara)

La situación en la zona de frontera entre Colombia y Panamá sigue siendo álgida, pues miles de migrantes arriban al Chocó y Antioquia con el fin de cruzar el temido Tapón del Darién, que a diario es testigo de los cientos de sueños de las personas que buscan un mejor futuro. Sobre dicho lugar, en las últimas horas, se conoció un video de un caleño, que presuntamente habría sido abandonado en medio de la selva.

El individuo fue identificado como Juan Felipe, quien habría salido desde la capital del Valle del Cauca, y su deseo era arribar a los Estados Unidos. En las redes sociales cuestionan la veracidad del material fílmico, pues consideran que el sitio en donde fue grabado no es similar a la selva del Darién y además, el personaje no se ve “en mal aspecto”, no obstante, el señalado asegura que fue abandonado.

En el video publicado en Facebook por la cuenta The New Legend, el vallecaucano señaló que no pudo aguantar el ritmo del grupo con el que iba, pues el trajín del lugar fue insoportable para Juan Felipe, quien se agotó y terminó en el suelo. Aseguró que cuando se descompensó, el resto de migrantes lo asaltaron y terminaron quitándole lo que tenía.

“Mucho gusto mi nombre es Juan Felipe, la verdad yo soy de Cali, soy colombiano y pues me quise dar la nueva oportunidad de una nueva vida, de irme para los Estados Unidos y todo eso. Realmente no le aguanta el ritmo a las personas, con el grupo con el que iba y me dejaron tirado, se me llevaron la plata, los poquitos dólares que tenía”.

Mientras se notaba cansado en el piso, aseguró que estaba deshidratado tras cruzar este gigante geográfico, pues según él, tuvo que pasar por ríos y selvas, además algunos insectos lo habrían picado, resaltando que no todo el mundo tenía la misma suerte de lograr el llamado ‘Sueño Americano’.

En el vídeo, la persona identificada como 'Juan Felipe' asegura que fue robado y abadonado por un coyote.

“Estoy cansado, deshidratado, he aguantado hambre, pasando los ríos y la selva, me picaron algunos moscos. Realmente casi todas las personas nunca corren con la misma suerte”, resaltó.

El presunto migrante, aclaró que estaba resentido luego de haberse resbalado por una colina, pues cayó cuesta abajo y su tobillo sufrió una lesión, situación que le dificultó su travesía y lo llevó a quedar rezagado del grupo de caminantes.

El coyote, personaje que le cobra a los migrantes por guiarlos en el camino, habría sido quien robó a Juan Felipe, quien señaló que este personaje le sustrajo al menos 400 dólares que llevaba. La persona que aparece en el vídeo aseguró que dejó a su familia en Santiago de Cali, pues buscaba brindarles mayor estabilidad desde los Estados Unidos.

“Me lastimé bajando una colina y pues me resbalé, caí colina abajo, me duele un pie y por eso no pude seguir avanzando, me dejaron tirado, también el coyote con el que yo venía me cogió y me quitó los poquitos dolores que tenía y eso, traía nomás 400 dólares. Como realmente yo quise experimentar, quise darme una nueva vida pasando para los Estados Unidos; tengo un hijo, tengo una esposa y mi familia en Cali. Uno lo hace más que todo por darle un estilo de vida mejor a los hijos y realmente no sé”.

En redes se cuestiona si es real este testimonio, pues algunos internautas señalan que puede tratarse de una campaña de concientización.

