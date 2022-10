Yeferson Cossio dejó ver lo que hizo en su cuerpo antes de regresar a Japón

Yeferson Cossio, creador de contenido colombiano. Foto: Instagram @yefersoncossio

Yeferson Cossio sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al regresar a Colombia para acompañar a su expareja Jenn Muriel a recibir un reconocimiento en el Congreso de la República por el trabajo que hace con diferentes fundaciones de animales en condición de calle y abandono.

En redes sociales, el paisa ha dejado ver los diferentes espacios que ha compartido con su familia como el regalo que le entregó a su hermana ,Cintia Cossio, un perro de una extraña raza japonesa que costó una millonada. También, compartió con sus seguidores en la caminata que realizó la Fundación Solidaridad por Colombia el pasado 9 de octubre, en la que también recibió un reconocimiento por parte de esta organización sin ánimo de lucro.

Pero sus seguidores esperaban que se quedara en Colombia del todo y tristemente anunció que en los próximos días regresara a Japón para continuar con su nueva vida. A través de sus InstaStories, dejó claro que ya tiene las maletas listas para tomar el vuelo que lo retornará a territorio nipón.

Sin embargo, algo le hacía falta al paisa para que su partida de Colombia fuera completamente satisfactoria, ya que era algo que tenía entre sus planes y quería cumplirlo aquí, con respecto a su aspecto físico. Hablamos de sus tatuajes, pues Cossio confirmó que le hacía falta llenar un espacio en su abdomen para completar esta zona del cuerpo.

En palabras del influenciador, quería completar la imagen de un demonio japonés conocido como Yokai u Oni, el cual forma parte de la cultura en la que actualmente reside y cuya función es castigar a quienes sobrepasan la maldad y la injusticia. Hace algunos días, el paisa reveló que uno de sus primeros tatuajes también tuvo que ver con las costumbres niponas, pues en su hombro lleva plasmado un pez koi.

“Una de las cosas que quería hacerme… ¡Ay juepu%&$!”, se escucha decir en el clip a Yeferson Cossio, mientras los tatuadores realizan su trabajo. De fondo, uno de ellos le pregunta: “¿Que, qué?”, a lo que el creador de contenido reacciona soltando una sonrisa con expresión de dolor en su rostro.

Al final, el creador de contenido complementa las imágenes con un corto texto en el que recomienda a sus seguidores que no se tatúen el abdomen por el dolor que se siente en esa zona del cuerpo. Y agregó: “Quiero terminarme el abdomen antes de regresar a Japón”.

A continuación, las imágenes de Yeferson Cossio tatuando completamente su abdomen:

El paisa quiere tatuar completamente su abdomen

Pensó en irse de Japón si lo rechazaban por sus tatuajes

En su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 9.8 millones de seguidores, compartió recientemente que estaba bastante asustado porque de no ser bien recibido en su nuevo país de residencia, tomaría la decisión de trasladarse a Corea del Sur, sin importarle cuánto dinero le costara este desplazamiento.

El paisa realizó una dinámica en Instagram en la que respondió algunas de las inquietudes de sus seguidores sobre su experiencia en Japón: “¿No te han juzgado por los tatuajes?”. A lo que Cossio respondió sin tapujos:

“Yo estaba kg4d0 por lo que uno ha escuchado de este lugar, pese a que algunos japoneses me habían dicho que con los extranjeros era relajado … Yo tenía ese sustico, pero tenía un plan b cuando llegué aquí, si me hacen el feo tomo un avión directo a Corea del Sur y allá me quedo”.

