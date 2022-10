Rodolfo Hernández da por terminada la polémica con Marelen Castillo por dineros de campaña

Foto: Infobae.

La relación entre el excandidato presidencial y hasta el 25 de octubre senador de la República Rodolfo Hernández y su exfórmula vicepresidencial ocupó, en los últimos días, los titulares en los medios colombianos, ya que en un polémico audio que se filtró, los dos políticos hablan sobre unos dineros que Castillo le adeudaría a Hernández por haberlo acompañado durante la campaña presidencial, lo que habría sido el causante para el alejamiento de los dos excandidatos.

Si bien en los últimos días la misma representante Castillo había advertido que le parecía irrelevante profundizar en el contenido del audio, hoy Hernández, a la salida de una reunión que sostuvo con el presidente de la República, Gustavo Petro, en la Casa de Nariño, también quiso dejar zanjado el asunto y durante la rueda de prensa que concedió en la tarde del 11 de octubre dijo que era un asunto superado.

“Yo creo que ese es un tema superado y no es un tema de la visita al señor Presidente (...) les pido que nos concentremos en eso”, señaló Hernández.

Lo que resuena con las declaraciones que dio la representante Castillo en medio de la discusión para reformar la ley de orden público, el pasado 5 de octubre:

“Considero irrelevante profundizar en el contenido del audio publicado por una importante cadena radial. Más allá de lo que allí se exprese, el país está frente a temas de trascendental importancia y la gente necesita que nos concentremos en esto”.

De qué hablaron Rodolfo Hernández y Gustavo Petro en la Casa de Nariño

A la salida del encuentro entre el excandidato presidencial Rodolfo Hernández y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño duró una hora y cuarto, el ingeniero reveló de qué habló con el mandatario, y anunció que permanecerá en Congreso de la República hasta el 25 de octubre.

“Esa es la fecha que me recomiendan los que saben de esto para si en el futuro hay otra oportunidad, no quedar inhabilitado. Por ahora me preocuparé por estos problemas (economía y empleo), no por la Gobernación ni la Alcaldía ni nada de eso”, aseguró.

Santander, de donde el ingeniero aspiraría a ser gobernador, así como temas económicos y de empleo en general, fueron los temas de los cuales hablaron, según reveló Rodolfo Hernández. Un tema en específico del departamento que sostuvieron fue las vías, pues para Hernández “estamos prácticamente incomunicados con Colombia”.

Sobre el caso de Vitalogic, dijo que respeta la voluntad de los jueces y que “no se robó un peso”. “En definitiva lo dirán los jueces, yo respeto lo que digan los jueces, lo único que les digo es que no me robé un peso, no me robé un peso; el presidente también estuvo implicado (y) sin embargo salió todo el proceso a favor”.

Luego agregó que tiene la conciencia limpia: “Estar en el servicio público es aceptar todo lo que pueda pasar en el desarrollo del mismo, mi conciencia está limpia”.

También aseguró que “no puede oponerse por oponerse”, referente a la curul que le otorgó el estatuto de oposición y que abandonará, y que no ha renunciado a los más de 10 millones de votos que obtuvo en las elecciones presidenciales. “Yo no he renunciado a la crítica, a la oposición, y también tengo que decir que lo que me parezca bueno lo tengo que apoyar. El compromiso mío no es con él, es con Colombia”.

“Yo perdí, alguien tenía que perder. Yo no ganaba en ninguna encuesta. Lo que hice fue milagroso gracias al apoyo de los colombianos. Mi conciencia está tranquila, hice todo lo posible. Seguramente a juicio de muchos periodistas y colombianos me faltó, seguramente. Mi fuerza y mis capacidades llegaron al máximo, me entregué a Colombia”, agregó.

Algunos periodistas le preguntaron insistentemente acerca de su posible candidatura a la Gobernación de Santander, pero Rodolfo Hernández solamente respondió que “ahorita no está pensando en eso”, sino en “aportar algunas soluciones que yo veo que se pueden mejorar para que los colombianos vivan mejor”.

Si bien el ingeniero Hernández presentó su carta de renuncia al Senado, esta deberá ser sometida a votación para aceptarla o no. Así mismo, tiene pendiente su proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de Vitalogic. Tenía programada una audiencia de versión libre para el pasado 27 de septiembre, pero tuvo que ser reprogramada.

Por su renuncia al senado, Hernández perdería su fuero parlamentario y ahora pasaría a ser juzgado por la justicia ordinaria, es decir, por la Fiscalía General de la Nación, que tomaría el caso en etapa investigativa.

Es de recordar que el senador es acusado de haber celebrado contratos de manera indebida. Así mismo, se le señala, incluso, de haber obligado a personas que trabajaban con él para hacer lo mismo. El acuerdo firmado consistía en una consultoría para el aseo de Bucaramanga.

