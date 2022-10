Demandarán a humoristas por burlarse de la joven que murió atropellada por no dejarse robar el celular. (Foto: Instagram @fucksnewsnoticreo)

Un bus arrolló a la joven de 18 años, cuando estaba forcejeando en una vía del barrio Robledo Palenque con un ladrón en bicicleta. El intento de hurto en plena vía del barrio Robledo Palenque, en Medellín, terminó con la vida de Isabella Montoya Gómez, una joven de 18 años, que fue atropellada por un bus de transporte público.

Según las primeras versiones de los vecinos y transeúntes de la zona, la joven de encontraba caminando por ese barrio, más exactamente en la calle 68 con carrera 88a, cuando un sujeto, de aproximadamente 23 años, pasó en su bicicleta e intentó robarle el celular a Isabella.

Esta noticia coincidió con la visita de los humoristas Camilo Pardo y Camilo Sánchez a la ciudad de Medellín, con su producto Fucks News que tiene un doble propósito, realizar un show en vivo en diferentes ciudades del país y a partir de esto graban el contenido audiovisual para alimentar el contenido de su página en YouTube, plataforma en la cual tienen más de 500 mil seguidores.

En cada ciudad que visitan los jóvenes comentan, además de las noticias nacionales, noticias locales propias del lugar donde se están presentando. En esta ocasión, y como es propio de su estilo y forma, los comediantes leyeron la noticia de la joven e hicieron un par de comentarios con sátira y basados en la comedia negra que los caracteriza, al hacer mofa de las situaciones más trágicas y tristes que puede relatar la noticia, incluso uno de los integrantes tiene Síndrome de Tourette, condición de la cual en muchas ocasiones hacen burla.

En medio de este contexto se conoció que la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho y la ONG Human Rights Internacional anunciaron una denuncia penal por injuria en contra de los generadores de contenido Camilo Pardo y Camilo Sánchez.

El comentario en concreto fue el siguiente: “En Medellín estaba en la calle una chica y llegó un señor en cicla a robarle el celular, le roba el celular, y ella no, espere, le coge de la camiseta al man de la cicla, espere que es mi celular y entre ese forcejeo pasa un bus, ¡Pum!, y se lleva la vieja, Ay gono, la dejó sin señal. Le cortó los datos güevón. No, vea, la mujer tenía 18 añitos, Isabella Montoya se llamaba y murió”, narran Camilo Pardo y Camilo Sánchez en su show en la ciudad de Medellín.

La versión oficial de la noticia decía así: “Isabella, según cuentan las personas , tomó de la camiseta al ladrón para evitar el hurto de su celular, pero ambos - en medio del forcejeo- cayeron en plena vía de ese barrio de Medellín, con tan mala suerte que justo pasaba un bus de transporte público a alta velocidad que terminó arrollando a la joven que no se pudo quitar a tiempo”.

Por su parte la ONG indicó que: “Rechazamos el trato cruel, degradante, inhumano y poco ético con el cual los señores Camilo Pardo y Camilo Sánchez hicieron mención a esta situación”.

Carlos Alberto Arcila Valencia, defensor de derechos humanos de la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho, dijo que: “Estos humoristas no pueden jugar con el drama humano. No pueden revictimizar a las víctimas. De igual manera hacemos un llamado a la sociedad, no nos podemos prestar para estos hechos donde denigran de la dignidad humana”.

SEGUIR LEYENDO: