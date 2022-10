Usuaria de una aplicación denunció en Bogotá a un conductor por acoso y la empresa le ofreció un bono de descuento

Imagen de archivo referencial. El celular es el dispositivo preferido de los colombianos patra informarse. Foto: Pixabay

Se conoció un nuevo caso de acoso sexual por parte de un chofer que presta el servicio de transporte a través de una aplicaciones de transporte -DiDi- que habría sucedido el viernes 7 de octubre en Bogotá, cuando una mujer se desplazaba desde su casa hasta su trabajo.

Según la denuncia, al abordar el vehículo el conductor le habría puesto tema de conversación y, minutos después, empezó a decirle comentarios sexuales.

“Empezó a acosarla y a decirle que quería estar con ella (de una manera sexual y explícita, entre muchas otras barbaridades que le dijo)”, se lee en la denuncia que fue viral en Instagram.

Luego el sujeto le habría dicho que la iba a llevar a “un lugar más privado para que pudieran estar los dos solos”, a pesar que el auto seguía moviéndose.

El post resalta que el sujeto “siguió insinuándose y le preguntaba repetidamente que si tenía miedo o estaba nerviosa (el man se veía excitado cuando le preguntaba eso), a lo que ella respondió siempre que no”.

La mujer -al verse acorralada por las insinuaciones del hombre- se lanzó del vehículo en movimiento que le generó a la joven heridas físicas, sin mencionar su afectación metal y emocional

“Gracias a su valentía logró salir del vehículo, porque, de no ser así, no sabría sinceramente que estaría contando en estos momentos, no le deseo esto a nadie”, expresó la usuaria de Instagram @otrapalida.

A pesar de denunciar el hecho a DIDI, no pasó mayor cosa, por lo que pidieron que “cualquier persona que conozca o sepa información de su nombre y dirección, nos colabore para interponer la denuncia, ya que la línea de ayuda de la aplicación solo dio un cupón de descuento para lavarse las manos”.

En otro caso de acoso y violación al tomar un servicio por aplicación, recientemente las autoridades capturaron al taxista Anderson Espitia Trujillo, quien está sindicado de violar y hurtar a una joven que abordó el taxi (CCT361) pedido mediante una aplicación, pues se encontraba en estado de alicoramiento, el pasado 3 de septiembre hacia las once de la noche en el centro de Bogotá.

Por lo anterior, a Espitia se le imputaron los delitos de acceso carnal o acto sexual con persona incapaz de resistir y hurto calificado.

Según el testimonio de la víctima, se dirigía hacia su residencia a Chapinero y es lo último que recuerda, luego se despertó al día sieguen totalmente desnuda, con la ropa que tenía puesta el día anterior a los costados de su cama, un fuerte dolor pélvico y se dio cuenta que en su apartamento hacían falta varios objetos, entre ellos un celular iPhone 12 PRO Max, un computador Lenovo, unas pastillas para hacer ejercicio y 900.000 pesos en efectivo.; todo por más de nueve millones de pesos. Tras esto fue donde las autoridades competentes para radicar la denuncia formal.

La pruebas que presentó el fiscal encargado fueron tan contundentes, que al conductor no le quedó de más que aceptar los cargos, por ello el juez dio medida de aseguramiento a Espitia. La Fiscalía sustentó que el sujeto se valió del aire del carro acondicionado para esparcir una sustancia que hizo que la mujer quedara inconsciente.

“El taxista se las arregló para prender el ventilador de su carro y que de este saliera una sustancia que dejó a la joven completamente inconsciente”, dijo el fiscal José Manuel Martínez Malaver.

Conocer la identidad del agresor haría sido sencilla por los datos que arrojaba la aplicación, por lo que la investigación solo duró 10 días desde el momento de los hechos. En promedio, en Bogotá se producen 7 delitos sexuales al día en contra de las mujeres.

