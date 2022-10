Video: Buscan a taxista por apuntar con arma de fuego a una pareja en Bogotá

Taxista sacó arma de fuego ante reclamos de un conductor, en Bogotá | Captura de video

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve a un taxista que, ante los reclamos de un conductor de un vehículo particular, sacó un revolver y amedrentó a las personas que iban en ese carro.

Este hecho permitió a las autoridades identificar a este agresor; según la pareja agredida, el hecho sucedió en la carrera 70B con calle, en el suroccidente de Bogotá, más exactamente en la localidad de Kennedy.

La pareja ha señalado que todo comenzó cuando el taxista chocó a otro vehículo cuadras atrás, y tras el accidente, se negó a responder por el siniestro vial.

La pareja, en el vehículo particular, se dio a la tarea de seguir al taxista -mientras grababan-, al parecer, esto no le gustó para nada al chofer de este vehículo de transporte público individual, que no dudo en sacar un arma de fuego e intimidarlos.

Las víctimas de esta agresión esperan que con el número de la placa de vehículo se pueda dar más fácil con el paradero de este taxista que es buscado por las autoridades en Bogotá.

Buscan a taxista por apuntar con arma de fuego a una pareja en Bogotá

Ante la ola de inseguridad que sufre Bogotá, la Contraloria Distrital puso la lupa a esta problemática y realizó una visita al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y encontró que había 719 cámaras de seguridad fuera de servicio.

Este centro tecnológico donde las autoridades hacen seguimiento a la seguridad en la capital, durante los primeros hallazgos se encontraron 5.828 cámaras públicas con las que cuenta Bogotá, que están bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, 719, es decir, más del 12% se encuentran fuera de servicio.

De acuerdo con el inventario de la Secretaría Distrital de Seguridad, en el momento hay disponibles y conectadas 5.109. Por su parte, también hay 1.001 de privados, 1.318 de TransMilenio y del operador Recaudo Bogotá, y unas pocas de la Secretaría de Movidlidad, CAR Cundinamarca e Invías.

De igual manera, según el organismo de control fiscal, una de las razones por la que los equipos no están funcionando es por la falta de energía debido al hurto del cableado o probelmas con el punto de suministro de Enel-Colombia. Asimismo, se menciona otro factor como el vandalismo o por fallas técnicas. Por esta razón, se debe realizar un mantenimiento correctivo, para el traslado solicitado por el Insituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Así como lo explicó el contralor Julián Ruiz, se llegó a evidenciar que no hay una articulación entre los diferentes sectores y secretarías, en específico detalló que “muchas de esas cámaras no operan porque trabajos de entidades como el IDU y Enel-Colombia han afectado su funcionamiento”.

“Uno de los problemas que más azotan la ciudad es la delincuencia, es la inseguridad; por ello, como Contraloría auditaremos próximamente esta situación y, además, acompañaremos a la Secretaría para darle solución a esta problemática”, mencionó el Contralor.

Por otro lado, se conocieron cifras de la Secretaría de Seguridad, donde se revelan el total de cámaras de cada localidad, por ejemplo, Suba cuenta con 497, de las cuales el 16% no sirve; en Ciudad Bolívar hay 498, el 14% no funcionan; en Kennedy tiene 500 pero el 13% no andan; en Engativá hay 457, el 12%; y Bosa cuenta con 471, el 11% sin servir.

