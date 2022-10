Nairo Quintana se defenderá en audiencia con estos argumentos frente al TAS

Nairo Quintan espera salir bien librado ante el TAS por la sanción de la UCI. Foto: Nairo Quintana (Twitter oficial)

Nairo Quintana se alista con toda su defensa para poder comprobar ante el Tribunal Arbitral del Deporte su inocencia en el caso donde se le acusa de haber utilizado en dos ocasiones la sustancia médicamente restringida, Tramadol, lo cual causó que fuera descalificado del Tour de Francia 2022 y multado.

Esto le ha causado ciertos inconvenientes a nivel deportivo al ciclista colombiano, pues desde un principio, lo que parecía sencillo de solucionar, se ha convertido en la terminación de contrato con su equipo Arkea Samsic y la terminación prematura de su calendario 2022 a nivel de competencias.

A pesar de no tener prohibición para competir, el boyacense, después de la gran ronda francesa, no volvió a portar el uniforme de su escuadra para asistir a carreras, aunque estuvo enlistado en la Vuelta a España, carrera a donde finalmente no asistió argumentando que prefería reunir todo lo necesario para defenderse de la acusación de la Unión Ciclística Internacional.

Para terminar la temporada sobre su bicicleta, Nairo estuvo finalmente con la Selección Colombia en el pasado Mundial de Ciclismo como apoyo para el paisa Sergio Higuita, con quien no lograron tener el resultado esperado. Posterior a esa competencia, el pedalista de Cómbita emitió un comunicado en el que contó que no continuaría con el equipo francés para las próximas tres temporadas como se había anunciado en agosto, lo que dejó ver que la relación se fracturó, presumiblemente por el caso de Tramadol por el que se le acusa al campeón cafetero.

Pasada la página, Nairo está concentrado en lograr sacar adelante su defensa para iniciar la próxima temporada de la mejor manera, toda vez que el resultado de la resolución de ese problema será en parte el paz y salvo para fichar por una escuadra de peso.

Hasta el momento ha sido descartado por el Astana, el Cofidis y el Ag2r Citröen, por lo que se espera al 12 de octubre, fecha en que será la audiencia para ser escuchado en su versión de los hechos. Allí Quintana expondrá ciertos puntos por los que la sanción proferida en su contra por parte de la UCI no debería tener validez.

Uno de los argumentos de Nairo, con los que llegará a apelar la decisión de la UCI, será la manera por como le tomaron las muestras de sangre que dieron positivo por el uso de la sustancia. Según se estableció, las muestras de sangre fueron tomadas por un pinchazo en un dedo del corredor y puestas en un papel, luego de eso fueron analizadas en un laboratorio en Ginebra, el cual no contaría con la acreditación de la Asociación Mundial Antidopaje (AMA), por lo que dicen que debieron haber asistido al laboratorio de Lausana en Suiza.

Por otro lado, dicen que se trata de una sustancia que no se considera dopante, por ahora, según el reglamento de la UCI, lo que solo debería ser considerado como sugerencia de análisis. Asimismo, el tiempo que se tomaron para dar a conocer la sanción no es confiable para el colombiano y su grupo de abogados, pues según ellos, debió ser durante el Tour de Francia y no semanas después.

Finalmente, el pedalista colombiano no fue escuchado previamente por la UCI, pues Nairo asegura no haber utilizado el medicamento por el cual le impusieron la sanción y en caso tal el hallazgo pudo haberse dado como reacción a otras sustancias, mientras que el vello púbico y facial determinan que no hubo tramadol en el cuerpo del deportista cafetero.

