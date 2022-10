Hugo Ospina reveló por qué trata de evitar a toda costa los bloqueos de taxistas: “Mi hija se hubiera muerto”

Hugo Ospina, representante del gremio de taxistas (Colprensa-Alvaro Tavera)

Luego de la comentada reunión entre los diferentes gremios de taxistas y el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, no han cesado las reacciones. Una de las que más ha dado de qué hablar en las redes sociales es la de Hugo Ospina, uno de los dirigentes más representativos de ese grupo de empleados, quien aseguró que no se irán a paro hasta no agotar las vías de diálogo con el Ejecutivo.

“Vamos a agotar hasta la última gota de sudor para no tener que levantarnos de la mesa”, expresó Ospina, quien reveló una emotiva y profunda historia de su vida que lo alejaría de convocar a sus colegas conductores para que bloqueen las vías del país en represalia a las posiciones del gobierno Petro.

Resulta que, en el 2010, tal y como el líder sindical le contó al portal KienyKe, iba con su hija en una ambulancia, recién nacida y mientras ella se debatía entre la vida y la muerte. Ahí, contó el líder taxista, reflexionó de las negativas incidencias que tendría que los transportadores obstaculicen las principales carreteras del país.

“La llevaba en una ambulancia gravísima. Desde ahí me hice una reflexión: ‘Dios mío, si yo estuviera bloqueando las vías de Bogotá, mi hija se hubiera muerto”, expresó al medio.

Con esa reflexión, Ospina aseguró que daba su palabra de que no entorpecería “la libre movilidad a los colombianos porque, así como ellos y nosotros tenemos unos derechos, toda la población merece ese respeto”, añadió, a su vez que se mostró de acuerdo con una idea del presidente Petro: “El camino es la paz total pero con justicia social”, comentó.

El también excandidato al Senado se mostró positivo frente a lo conversado con los emisarios del Gobierno nacional sobre las prestaciones sociales, el aumento a la gasolina, la inseguridad y otros temas que preocupan a los taxistas. Sin embargo, le hizo una advertencia al jefe de Estado.

“Esa satisfacción no es un cheque en blanco para que la administración de Gustavo Petro haga lo que quiera con el gremio de taxistas o con la comunidad”, señaló el líder taxista en una entrevista con el portal KienyKe.

Es más, aseguró que si la gasolina sube más de lo que ya han dado a conocer los miembros del Ejecutivo no lo pensarán dos veces para salir a protestar. Eso sí, destacó la disposición de los representantes gubernamentales sobre la reglamentación de las plataformas digitales como Uber, Didi y Beat: “El Gobierno dejó muy claro que no va a permitir que plataformas tecnológicas sigan sacando divisas del país para enriquecer a unos pocos y acabar un sector legalmente constituido como el de los taxistas”, añadió.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en reunión con los gremios de taxistas de Colombia. Foto: Colprensa.

Así mismo, en medio de sus solicitudes, Hugo Ospina le pidió al gobierno Petro que quite impuestos para que las empresas de taxistas puedan garantizar los vehículos limpios y eléctricos. “Necesitamos que nos quiten aranceles a esos vehículos porque saldrían muy costosos”, aseguró el dirigente gremial, a su vez que envió sugerencias de los carros que podrían sustituir a los taxis que, en su mayoría, funcionan con gasolina.

“Queremos marcas Toyota, Honda… Vehículos que verdaderamente sirvan para prestarle un servicio excelente a la ciudadanía, con 4, 6 airbags, vehículos tipo sedán y no lo que tenemos hoy”, expresó Ospina al citado medio digital.

Imagen de archivo. A partir de diciembre de 2021 aumentaron las tarifas en los taxis de Medellín. Foto: Colprensa

Lo que pretende Ospina con esa solicitud es evitar que los carros conocidos como zapatico sigan recorriendo las calles de Colombia y contribuyendo con el déficit del medio ambiente. Por ello, el líder taxista envió una crítica al expresidente uribista Iván Duque por no adelantar labores en esa materia. “El gobierno anterior y los anteriores nos metieron vehículos tipo ‘zapatico’, donde va a echar una maleta y se sube con 4 pasajeros y queda súper apretadísimo”, dijo.

