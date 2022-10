“No dejaron ni un centavo para este gobierno”: Ministro de Hacienda insistió en que la administración anterior se gastó los subsidios de vivienda

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda. FOTO: Mario Ruiz (EFE)

Una interesante afirmación señaló el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo durante un debate de control político realizado por la oposición sobre el presupuesto para el siguiente año.

En dicho debate el jefe de la cartera de Hacienda señaló respecto al programa ‘Mi Casa Ya’, que da subsidios de vivienda a colombianos que reciban de 0 a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes SMML, que se encuentran buscando recursos para su financiación dado que la administración pasada agotó los fondos. El ministro fue claro con que desea continuar con el proyecto.

“Uno de los grandes problemas que tiene Mi Casa Ya es que todo el presupuesto se lo gastaron en el gobierno pasado. No dejaron ni un centavo para este gobierno. Estamos buscando unos recursos adicionales para llevar a cabo algunos programas este año”, señaló el ministro José Antonio Ocampo durante el debate de control.

El jefe de la cartera de Hacienda mencionó que el programa de vivienda nacional tuvo un recorte en la propuesta del gobierno pasado de 3%, mientras que esta administración hizo un aumento del 16%.

El ministro José Antonio Ocampo, indicó su compromiso y el del Estado por incentivar la adquisición de viviendas privadas en el territorio nacional. “Para el gobierno el programa de Vivienda Social es altísimamente prioritario y esperamos seguir avanzando”.

El gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, radicó la ponencia para el primer debate de la reforma tributaria. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, junto con los congresistas de la Comisión Tercera acordaron la presentación del documento para que se comience a debatir lo que sería la reforma tributaria que, de ser aprobada, entraría en vigencia desde el próximo año.

A pesar de que la meta inicial de recaudo se fijaba en 25.9 billones de pesos, cifra que para el presidente Gustavo Petro debía mantenerse, el ministro José Antonio Ocampo confirmó que el recaudo será de 22 billones de pesos. Por lo que “con esta reforma, por fin Colombia alcanza la tributación como porcentaje del Producto Interno Bruto de un país latinoamericano”, entendiendo que Colombia históricamente había estado por debajo de este umbral.

Sobre más información de los ministerios, concretamente el de Defensa: el Ministro Iván Velásquez señaló durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara, que como Gobierno jamás han indicado la no intervención de las ocupaciones ilegales por parte de las fuerzas de Estado, además extendió un llamado a las organizaciones que están haciendo estas invasiones para “no quitar oxígeno político a la reforma agraria”.

El jefe de la cartera de Defensa mencionó respecto a la intervención de la Fuerza Pública: “El Gobierno no ha dado orden a nadie de que no se desaloje a nadie, lo que se señala es que la ley dispone que en las 48 horas siguientes de la ocupación, la Policía, a solicitud del afectado, debe intervenir para producir el desalojo, por eso no hay contradicción: son términos señalados por la ley y la Policía ha actuado en varios casos”.

Entre algunos de los enfrentamientos que se han generado se ha podido apreciar que los ocupantes llegan con documentos exigiendo el derecho sobre el terreno, al respecto indicó el ministro Velásquez la necesidad que no se sigan realizando este tipo de actividades que lo que hace es entorpecer el futuro de la reforma agraria.

“Colombia no ha tenido nunca una reforma agraria, y la pregunta es si podremos hacerla ahora: hoy tenemos más respaldo porque está enmarcada dentro del punto uno de La Habana, y en eso tenemos un apoyo constitucional y un deseo del mundo (...) estas invasiones le quitan oxígeno político al Gobierno para la reforma agraria, que nos hará potencia mundial de alimentos”.

