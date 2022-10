“El uribismo y el fajardismo se unieron para tirarse a Medellín”: aseguró el alcalde Daniel Quintero por polémica por las acciones de UNE, Daniel Quintero Calle. Foto: Colprensa.

La polémica por la venta de UNE continúa vigente y sobre la mesa en la ciudad de Medellín. El alcalde Daniel Quintero Calle anunció en la instalación de sesiones ordinarias en el Concejo que seguirá proponiendo proyectos para proteger el patrimonio público, además continúa lanzando fuertes críticas, el último tuit que escribió al respecto fue: “Como cosa rara esta vez también se unió el uribismo y el fajardismo para tirarse la ciudad”, dijo desde su cuenta personal oficial. Quintero sigue generando debate y se mantiene vigente en la discusión de la política nacional. Sus trinos, respuestas o actitudes siempre tienen un toque de ironía y en ocasiones van en dirección directa a algún partido político o personaje público.

Esto lo dijo, iniciando con un hilo en el que expresó: “Tigo fue privatizado en 2014. Mal negocio. Quedaba una cláusula que nos permitía recuperar 3 billones de pesos. La dejaron perder ¿Quiénes? Los mismos que hace 8 años vendieron a UNE. (...) Como cosa rara esta vez también se unió el uribismo y el fajardismo para tirarse la ciudad”

El comentario de Quintero fue acompañado de los trinos del concejal Daniel Duque V. del partido verde, quien había escrito que: “Las jugaditas de @QuinteroCalle NO prosperaron en el Concejo. Logramos romper el quórum. ¡El patrimonio público NO se vende!” y agregó que: “Medellín: qué linda te ves cuando estás unida para defender el dinero público, qué bello que tengamos claro que hoy más que nunca la discusión no es ideológica sino ética. No más Quintero, no más corrupción, no más politiquería. Sigamos vigilantes. Lo público es de todxs”.

Sobre UNE especificamente el concejal dijo: “Un claro ejemplo de porqué no hay confianza en esta administración para entregar los recursos de una eventual venta de acciones de @EPMestamosahi en UNE (...) Quieren aprobar a las malas el debate de la venta de UNE. Curiosamente, el concejal Luis Carlos Hernández que había votado negativo en la apelación anterior, hoy no se encuentra en el recinto. Nos van a ganar 10 a 9 si lo someten a votación”, escribió en su Twitter el concejal del Partido Verde.

El alcalde Daniel Quintero subió también un video donde habló sobre la situación en el concejo y las cuatro veces que el concejo ha votado negativo la venta de UNE, al respecto de este video el concejal dijo que: “Desafortunadamente, a @QuinteroCalle solo le gustan los monólogos. Cuando quiera debatimos todas sus mentiras”.

En el video, el alcalde Daniel Quintero dice que quienes no apoyan la venta de UNE, es porque no quieren la ciudad y que el vencimiento de la póliza sería una gran pérdida para la ciudad. Quintero planteó que quieren hacer un daño a su administración, basándose en la idea de que si a Medellín le va mal, al alcalde le va mal, con intereses políticos.

En la mañana de este miércoles 5 de octubre levantaron la sesión en el Concejo de Medellín para evitar debate de la venta de UNE. De acuerdo con RCN Radio, “Nueve concejales de Medellín decidieron abandonar el recinto luego de que el concejal del Movimiento Independientes Carlos Mario Romero, solicitara que se estudiara la apelación del proyecto de acuerdo para la venta de acciones de EPM en UNE. Esta solicitud generó malestar en los cabildantes, puesto que la solicitud fue hecha luego de que el concejal del partido de ‘la U’ Luis Carlos Hernández, quien había votado negativo a la apelación, se había retirado del recinto sin ninguna explicación”, refirieron desde el medio de comunicación.

