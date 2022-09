Mónica Rodríguez le responde a Gustavo Bolívar sobre la marcha a favor de Petro

Mónica Rodríguez y Gustavo Bolívar

La presentadora de televisión, Mónica Rodríguez, se mostró en desacuerdo con la propuesta del senador, Gustavo Bolívar, de hacer una marcha en la que se le demuestre apoyo a las reformas que están haciendo desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, incluso lo invitó a seguir trabajando, diciendo que todo se demuestra con hechos:

“¿En serio? Manifestación de apoyo… mejor sigan trabajando con rigor, cumplan lo prometido, dejen de defender lo que criticaban del otro lado. Los estamos viendo y acá estamos para hacer veeduría, no para aplaudir como focas. La cosa es demostrando”, puso en Twitter Rodríguez.

La reacción de Rodríguez se dio gracias a que el senador del Pacto Histórico salió con un video en redes sociales en donde invita a los simpatizantes del gobierno a marchar el próximo 15 de noviembre como respuesta a la pasada marcha que hicieron los ciudadanos opositores al gobierno en donde varios manifestaron no estar de acuerdo con algunos cambios que quiere imponer Petro en áreas como la salud, a nivel de cobro de impuestos y el cambio de perspectiva económica alejándose de lado los hidrocarburos:

“La oposición vuelve a manifestarse en Octubre. Hoy son minoría en el país. Si nos quedamos quietos puede construirse el relato de que el país no quiere las reformas q gestiona el Pacto Histórico. Debemos demostrar el #15Nov a los 100 días de Gob, q las mayorías apoyan los cambios”, dijo Bolívar en un video con el que acompañó el mensaje en redes.

La manifestación espera contar con las multitudes que convocaron el día en que se posicionó el mandatario de izquierda, sin embargo, habría una parte de la sociedad que no estaría de acuerdo con marchar, a juzgar por los comentarios que le han dejado al congresista, incluso algunos seguidores Gustavo Bolívar le mostraron su disgusto ante el presupuesto que le otorgaron a la primera dama de la nación para que ejerciera su rol de Embajadora de Misión Especial en Inglaterra y Japón, principalmente.

Por otro lado, varios ciudadanos se unieron al pedido de Mónica y le dijeron al congresista “Nooooo lo que hay es que enfocarse en lo importante, en trabajar, en reconstruir este país fracturado y saqueado, nosotros ya ganamos no tenemos que salir a darles la papaya de que infiltren una marcha y hagan parecer que el problema somos nosotros y no ellos, x favor cancelen eso” y “¡Que no hombre! Ya nos manifestamos votando. Ahora les toca gobernar y callar bocas. Esa es una absoluta terquedad sin sentido. Trabajen y hagan las cosas bien. No promoviendo días sin IVA, la propuesta por la que votamos fue entre otras que los eliminaran”.

Por ahora, el presidente Petro deja al debate público algunas de sus propuestas y las discute con diferentes sectores políticos y sociales, sin embargo, no termina de convencer a una parte de la población, en especial con su propuesta de ponerle más impuestos a los más ricos del país.

