El trino borrado de Claudia López que causa rechazo: “Me siento en Disney”

A través de las redes sociales, ciudadanos han estado dándole visibilidad a un trino que fue publicado en la cuenta de Twitter de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y que, momentos después, fue borrado de ese mismo espacio. En el tweet, según se ve en la captura de pantalla, la mandataria local aseguraba sentirse en Disney. En la foto publicada al lado del mensaje aparecía ella, sobre una bicicleta. El trino data del 22 de septiembre del año en curso, día en el que se llevó a cabo el día sin carro en la capital colombiana.

El trino de la alcaldesa entregó un antecedente para que decenas de sus críticos le reprocharan la que según ellos ha sido su mala gestión sobre la ciudad. “En Disney no te matan para robarse una bicicleta”, comentó una de las personas que atacó a la mandataria por el trino. “Vamos a hacer carreras de embolsados en la Bogotá Disney World”, dijo otro usuario en esa red social. “Como diría nuestra influencer Claudia López, definitivamente, vivir en Bogotá es como estar en Disney. Ficción de no creer. Me dicen que tuvieron que militarizar la estación de Transmilenio, ¿estaremos en Piratas del Caribe?”, señaló otro ciudadano.

A pesar de las críticas, la mandataria de la capital colombiana destacó que la jornada había dejado buenas noticias, no solo para la movilidad, sino también para el medio ambiente. “Gracias Bogotá. Tuvimos un gran día, una gran jornada de cultura ciudadana en nuestra ciudad. Gracias a todos por la buena energía y disposición para hacer realidad este gran experimento social por la movilidad compartida y sostenible”, comentó. Según se informó, el día sin carro permitió que hubieran 7.600 toneladas de emisiones de dióxido de carbono en la ciudad.

En medio de las críticas, la alcaldesa de Bogotá ha estado haciendo anuncios respecto a la situación de seguridad en la capital. Tras la captura de ‘Los Maracuchos’, banda criminal acusada de ser la supuesta responsable de los cuerpos embolsados que se han encontrado en las calles, López aseguró que no habría tregua con quienes le están haciendo daño a la comunidad.

En medio del proceso de desaloje y demolición del edificio en el que se ejecutaban los crímenes, en la Avenida Caracas con calle 24, dijo: “este es uno de los ocho bienes a los que le declaró la Fiscalía extinción de dominio porque eran usados por la organización criminal ‘Los Maracuchos’ para cometer sus crímenes, para el narcotráfico, para coordinar extorsión, asesinatos. Justo en este predio la Policía capturó a uno de ‘Los Maracuchos”.

“Olla del narcotráfico que encontramos, olla que demolemos, porque no vamos a permitir que se instrumentalice ningún predio para la criminalidad”, añadió. Esta semana, a su vez, durante la ceremonia en la que el brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán asumió el mando de la Policía Metropolitana de la ciudad (Mebog), le pidió al Gobierno nacional y al Congreso hacer una reforma al código penal.

“Necesitamos con urgencia que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia, el Congreso de la República hagan una reforma en la que le digan a los ciudadanos que lo que le pasa a diario en hurto y atraco les duele, entienden que es urgente e inadmisible y que por tanto amerita una sanción”, advirtió la alcaldesa López, recordando, también, la liberación de 29 mil criminales ordenada por el anterior gobierno durante la pandemia entre 2020 y 2021.

“El gobierno de Colombia debe entender que la tranquilidad es para la ciudadanía y la justicia para los delincuentes y no que tengamos criminales impunes en las calles y ciudadanos atemorizados”, enfatizó la alcaldesa de Bogotá.





