Yahir Acuña, diputado investigado por parapolítica, anunció acciones legales por comentarios de Catherine Juvinao

Representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, y diputado del Cesar, Yahir Acuña.

Al excongresista y diputado del departamento de Sucre, Yahir Acuña, no le cayeron en gracia los comentarios emitidos este jueves 22 de septiembre por la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao, que lo asocian con crímenes como nexos con grupos paramilitares y corrupción.

Los comentarios de la congresista de la Alianza Verde surgieron a propósito del eventual nombramiento de Alexandra Falla en el viceministerio de Transformación de las TIC, una cartera sobre la que ya pesan fuertes cuestionamientos tras el escándalo de Centros Poblados, concesión que recibió un anticipo de 70 mil millones de pesos para instalar internet en zonas rurales y nunca fue ejecutado. Tras el escándalo por ese contrato, que debía beneficiar a 1.3 millones de niños y niñas habitantes de la zona, la ministra Karen Abudinen tuvo que renunciar.

A través de su cuenta de Twitter, Juvinao envió mensajes como “viceministerio TIC se entregaría a uno de los políticos más cuestionados por corrupción en Sucre: Yahir Acuña. Candidata sería Alexandra Falla, quien habría pedido apoyo a la bancada de la U en reunión en Club de Banqueros. 400mil millones de presupuesto tendrán”.

Además, la representante hizo una solicitud comedida al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para “impedir que el viceministerio de Transformación del Ministerio de las TIC quede en manos de un ex congresista fuertemente cuestionado por corrupción y presuntos nexos con el paramilitarismo en la región. Eso NO ES el cambio”.

“¿Entonces no fue suficiente con los 70.000 mil millones que se abudinearon en el gobierno pasado desde el Ministerio de las TIC? ¿Cómo se puede siquiera contemplar entregarle un viceministerio a Yahir Acuña? ¿Estamos ciegos? ¡No señor! Le pido evitarlo, presidente Gustavo Petro”, aseveró.

Por último, Juvinao fue enfática en señalar que, “nadie que tenga el apoyo de Yahir Acuña puede llegar a un alto cargo en el gobierno de Gustavo Petro. Me perdonan pero me disculpan. Uno NO le entrega los cargos del país a cuotas de politiqueros con diversos cuestionamientos por presunta corrupción y paramilitarismo”.

Ante esta situación, Acuña tomó la decisión de presentar una acción de tutela, una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, al considerar que la representante por Bogotá está afectando su derecho al buen nombre. También hizo llegar a su cuenta de correo institucional una petición de retracto por sus declaraciones, la cual no ha sido respondida por Juvinao.

Además, a través de su propia cuenta en Twitter, Acuña ha dicho que los trinos de Juvinao son una acción de matoneo por circunstancias políticas que están fuera de su control. “En 2018 en segunda vuelta apoyé y voté por @petrogustavo, entonces sí estuvo bien. Ahora, porque NO PUDE votar por él, como la gran mayoría de los que hoy son Gobierno, se me matonea en redes. Ya he presentado acciones legales contra @CathyJuvinao #NoMasViolenciaDigital

Incluso si Juvinao decidiera retractarse, sus reclamaciones ya surtieron efecto: pese al aval del Partido de la U, Falla fue descartada para ocupar el cargo. “Agradezco al presidente @petrogustavo el haber tenido en cuenta las observaciones de diversos sectores sobre la posible entrega del viceministerio TIC a ex congresistas altamente cuestionados. Reversar tal movimiento es un mensaje certero de compromiso con el verdadero cambio”, dijo la representante.

Cabe recordar que Yahir Acuña es el ahijado político del exgobernador de su departamento, Salvador Arana, condenado a 40 años de prisión por el asesinato de Eudaldo Díaz, alcalde de El Roble. También fue señalado en el pasado por sus presuntos nexos con Enilse López, alias La Gata.

