Jesús, el ‘hombre banda’ que llegó a ‘La Voz Senior’ tocando tres instrumentos

Cada noche, la segunda edición de ‘La Voz Senior’ sorprende a los televidentes con la llegada de más personas de la tercera edad al escenario musical demostrando el talento que han cultivado a lo largo de su vida. Los entrenadores Andrés Cepeda, Kany García y Nacho están gratamente impactados ante el talento de cada nuevo concursante que llega buscando un cupo en el programa y que, por circunstancias de la vida, anteriormente no habían podido dedicarse a la música.

El gran mensaje de este programa es que las personas mayores demuestran que nunca es tarde para cumplir un sueño, pues la gran mayoría de ellos dedicaron gran parte de su vida a otras labores porque en su momento sus familias no los apoyaron. Otros, aunque sí se dedicaron a la música, no tuvieron el apoyo para convertirse en artistas reconocidos.

En el más reciente episodio, un talento muy especial sorprendió a los tres entrenadores que le dieron vuelta a sus sillas al notar que el concursante estaba realizando una interpretación que iba más allá de cantar. El concursante se identificó como Jesús Antonio Patiño López, de 76 años, quien llegó al diamante tocando tres instrumentos diferentes además de cantar.

Patiño interpretó ‘La mula rucia’, de Lorenzo Herrera, y señaló que decidió presentarse con esa canción porque “ha sido éxito en todo Colombia, a lo largo y ancho de mi geografía nacional he ido con esta ‘mula rucia’, pero con mi agrupación ‘Los armónicos de Chinchiná’”. Además, les dijo a los jurados que lo conocían como ‘tres en uno’, por lo que puede tocar tres instrumentos al tiempo.

“Usted no necesita orquesta”, le dijo Andrés Cepeda al verlo. Cabe señalar que tanto Cepeda, como Kany García y Nacho se dieron vuelta por el talento de este hombre y quedaron gratamente sorprendidos al verlo cantar en el escenario, tocando la armónica, la guacharaca y las maracas.

Jesús es pereirano y señaló que aprendió a tocar todos los instrumentos desde muy pequeño, hasta que desarrolló el talento de tocarlos al tiempo. Sin embargo, la armónica es su favorita, la cual aprendió a interpretar desde los seis años, pues se enamoró de ella cuando veía a su abuelo dedicarle canciones en ella a su abuelita.

Antes de tomar la difícil decisión de cuál entrenador prefería, Jesús invitó a los famosos cantantes a que lo acompañaran en el escenario y que cada uno tocara uno de los instrumentos que él había llevado. Todos aceptaron el reto y Nacho y Kany se quedaron con las maracas, mientras Andrés Cepeda sacó a relucir su nacionalidad interpretando la guacharaca con experticia.

Junto a los entrenadores, Patiño interpretó con su voz y la armónica la canción ‘Grito vagabundo’ de Guillermo Buitrago. Al finalizar expresó, “yo soy más grande que Cepeda, Kany y Nacho porque tengo muchos años, ellos están muy jóvenes y siguen subiendo la escalera”.

Como en el caso de muchos otros concursantes, Jesús también tiene una historia de vida marcada por alegrías y trsitezas. En cuanto a las alegrías es un digno representante de tradiciones culturales colombianas, lo que lo ha hecho merecedor de varios premios y ser invitado especial en otros países para representar las raíces de nuestro país.

Pero su vida no ha estado alejada de las tragedias en estos 76 años, pues tuvo cuatro hijos, pero el mayor fue asesinado en un intento de hurto, recuerdo que hizo que su voz se entrecortara en el escenario. Los entrenadores le manifestaron su pésame y condenaron que la inseguridad siga causando tantas víctimas mortales en el país.

“Mi esposita me dio cuatro embarazos, tres hijos hombres y una bebé, el mayor de 28 años me lo ultimaron por robarle una moto. Era un 29 de diciembre, yo estaba dando una fiesta y allí me llegó la noticia, tenía más de 10 millones de pesos en compromisos para la Feria de Manizales, porque allá, ¿quién no me quiere?””, recordó Jesús, quien finalmente se fue con Andrés Cepeda por recomendación de su nieta.

