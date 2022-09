Bancolombia, sancionado por la Superintendencia Financiera con una millonaria multa

Bancolombia es actualmente el segundo conglomerado bancario más grande del país, con activos que llegan a los 313 billones de pesos

Bancolombia dio a conocer el pasado viernes que recibió una sanción por un valor superior a los 2.000 millones de pesos, debido a errores operativos relacionados con “un defecto de encaje ordinario” que encontró la Superintendencia Financiera.

Mediante un comunicado, la entidad bancaria informó que tomó cartas en el asunto para identificar y reparar las fallas. También indicó que la Superfinanciera encontró un “defecto de encaje ordinario”, situación que se habría presentado en dos ocasiones: la primera entre 10 y el 23 de agosto del 2022, y la segunda entre 31 de agosto y el 13 de septiembre del mismo año.

Pero ¿Qué es un encaje bancario?. De acuerdo con lo expresado por la página web del Banco de la República, es una proporción que las entidades bancarias deben reservar en su cajas, por cada depósito que reciben de sus clientes. Este concepto es ilustrado allí mediante el siguiente ejemplo:

“Por ejemplo, con un encaje de 11%, si usted deposita $100 en su cuenta de ahorro o corriente, su entidad financiera deberá guardar $11 obligatoriamente y podría conceder préstamos por $89. Ahora, con el nuevo encaje de 8%, si usted deposita $100 en su cuenta de ahorros o corriente, la entidad deberá guardar solo $8 y podría prestar $92 a sus clientes, lo cual significa que habría más recursos disponibles en la economía”

Al respecto, Bancolombia aseguró a la opinión pública que todo se debió a un “error operativo” que ya fue debidamente identificado y corregido.

Año difícil

El 2022 no ha resultado un año fácil para Bancolombia. Primero afrontó una serie de denuncias de sus clientes por reiteradas fallas en el servicio y debitaciones erradas de su sistema, a pesar de que este reportaba las transacciones como ‘rechazadas’. Uno de los casos más virales relacionados con esta clase de situaciones fue el de la presentadora de Noticias Uno, Mónica Rodríguez. A través de su cuenta de Twitter, se quejó con la entidad de que aparecieron transacciones en su historial de tarjeta de crédito que ella no hizo ni autorizó. Las redes sociales no perdonaron, y ni siquiera las comunicaciones de Bancolombia fueron capaces de sofocar los memes, que dejaron de manifiesto la inconformidad de sus clientes.

Adicionalmente, el pasado lunes 19 de septiembre se confirmó que Nequi, uno de los aliados más importantes de Bancolombia, lanzaría su propia línea de crédito, en un gesto que se interpreta como el primero de varios pasos dirigidos a una desvinculación entre el banco y la popular app. Aunque esto tardaría todavía varios meses (necesitan el permiso de la Superintendencia Financiera), parece el colofón de una racha complicada para el segundo conglomerado bancario más grande del país, con activos que llegan a los 313 billones de pesos.

SEGUIR LEYENDO: