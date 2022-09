General (r) Iván Ramírez reconoció haberse reunido con Salvatore Mancuso

Es importante señalar las acusaciones que hizo Mancuso en contra de Ramírez Quintero. El exjefe criminal afirmó que el general era quien le entregaba información sobre la ubicación de las tropas, para que el ex paramilitar pudiese delinquir libremente.

Durante la audiencia pública realizada en la mañana de este miércoles 21 de septiembre ante la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP), el general (r) Iván Ramírez Quintero, quien estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército Nacional en los años noventa, reconoció que se reunió, en por lo menos tres ocasiones, con el ex paramilitar Salvatore Mancuso.

Estas declaraciones del general retirado se dieron ante la Sala de Reconocimiento de la jurisdicción de paz, para rendir versiones sobre el caso 06, que investiga la victimización de integrantes del partido político Unión Patriótica.

Según lo mencionado por Ramírez en la diligencia jamás estuvo involucrado en actos delictivos y mucho menos, haber tenido algún tipo de vinculación con grupos armados, mientras fue comandante de la brigada 11 del Ejército en Montería.

“Cuando llegué a Montería de comandante de la brigada lo primero que hice, y se lo dije en una reunión de ganaderos que hubo, de que yo iba a trabajar por la región, a buscar una paz en la región, pero que yo no iba a aceptar ninguna vinculación con paramilitares” agregó Ramírez este miércoles.

Le puede interesar: Exmilitar que reconoció ‘falsos positivos’ en el batallón La Popa ofreció reparar a las víctimas

Pero a medida que avanzaba la audiencia el procurador delegado le preguntó al general (r) Iván Ramírez Quintero si en algún momento conoció a Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar. Ante este cuestionamiento, el exoficial aseguró habérselo encontrado, eventualmente, al menos en tres ocasiones, en una de estas con el grupo Convivir Horizonte, organización que en su momento funcionaban bajo la fachada de cooperativas de vigilancia y seguridad por grupos paramilitares.

“En esa reunión él se me acercó, después de la reunión y me dijo mire soy fulano de tal, soy el gerente de esta empresa, el gerente de la Convivir Horizonte”, señaló Ramírez afirmando que la última vez que se lo encontró fue en un restaurante ubicado en Montería, y que para ese entonces, Mancuso no tenía ningún antecedente judicial.

Según lo mencionado por Ramírez, jamás estuvo involucrado en actos delictivos y mucho menos haber tenido algún tipo de vinculación con grupos armados, mientras fue comandante de la brigada 11 del Ejército en Montería.

Es importante señalar las acusaciones que hizo Salvatore Mancuso, en el pasado, en contra de Ramírez Quintero. El exjefe criminal afirmó que el general era quien le entregaba información sobre la ubicación de las tropas, para que el grupo paramilitar pudiese delinquir libremente.

En la audiencia de este miércoles, Ramírez fue enfático en asegurar que “entregar ese tipo de información era imposible debido a que no podía estar pendiente las 24 horas de cada uno de los hombres que conformaban la brigada”.

Le puede interesar: Exdirector del DAS condenado por el asesinato de Jaime Garzón no podrá entrar a la JEP

En la misma audiencia, la representante de las víctimas del exoficial relató algunos hechos que ocurrieron en Montería, donde se vincula al general retirado en la muerte de varios integrantes del partido político Unión Patriótica (UP).

A su turno, Ramírez manifestó desconocer dichos asesinatos. Finalmente, según lo expuesto por Iván Ramírez, nunca tuvo un vínculo con Mancuso ni con grupos paramilitares, y que las veces en las que se cruzó con Salvatore, nunca fue con cita previa, ni con fines de hablar de algún tema en específico.

Esta no es la primera vez que el general Ramírez rinde versión ante la JEP. El oficial fue llamado a la justicia transicional porque es uno de los oficiales de inteligencia con mayor recorrido en el Ejército y conoce de cerca la Unidad de Inteligencia desde donde se dice se “perfilaron” a miembros de la UP y otras organizaciones.

SEGUIR LEYENDO: