Federico Gutiérrez se fue con toda contra Rodolfo Hernández: Nos sacó del camino y entregó el país

Federico Gutiérrez (Colprensa - Álvaro Tavera)

A través de sus redes sociales, Federico Gutiérrez, excandidato a la presidencia de Colombia, envió un mensaje al también exaspirante a la jefatura del Estado, Rodolfo Hernández. Aseguró que la renuncia a su curul en el senado era algo que ya estaba pensado desde antes. Lo acusó, de hecho, de ‘quitarlo del camino’ y de ‘entregar’ a Colombia.

“El tiempo siempre da la razón, todo lo tenían orquestado. Eran parte del plan. Sacarnos del camino y entregar a Colombia . De mí parte, así no tenga curul en el Congreso, seguiré haciendo una oposición independiente y seria al Gobierno Petro, que nos lleva por mal camino”, comentó Fico en su cuenta de Twitter.

Fue en la mañana del pasado 21 de septiembre que Hernández anunció su renuncia. “Vamos a esperar la fecha más conveniente de retiro. ¿Para qué me retiro? Como hay elecciones regionales el otro año, para no inhabilitarme. A ver si es posible que Santander me acepte como su candidato a una de las alcaldías del departamento o a la gobernación. Para no inhabilitarme me toca renunciar. Ahí sí le puedo prestar un gran servicio”, declaró a la prensa Rodolfo Hernández.

Es de recordar que el anuncio fue duramente cuestionado en las redes sociales por los ciudadanos que decidieron votar por él durante la segunda vuelta presidencial, en la que él se enfrentaba al actual presidente, Gustavo Petro. Por ejemplo, el excandidato presidencial Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, aseguró sentirse “frustrado” tras la dimisión del exalcalde de Bucaramanga.

“Pareciera que el ingeniero Rodolfo Hernández no hubiera leído las disposiciones a las cuales se sometió cuando se lanzó a la presidencia. Su presencia en el Congreso era una garantía para las personas que lo respaldamos para la buena oposición al gobierno de Gustavo Petro”, dijo en un video que publicó en su cuenta de Twitter antes de lanzarse con durísimos comentarios en contra del congresista de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

“Ahora con su renuncia irrespeta el trabajo de muchos activistas que creyeron en él en la primera vuelta. Más de seis millones de personas votaron por él y de muchos colombianos que nos vimos avocados a escoger su nombre como alternativa al Pacto Histórico. Qué falta de seriedad, qué falta de sindéresis, qué falta de presencia, qué falta de valores y qué falta de ética. Rodolfo Hernández no debería aspirar a nada. Debería aspirar al uso del buen retiro y a que la democracia colombiana lo olvide”, señaló Gómez.

Desde el uribismo también hubo vehementes cuestionamientos contra el exalcalde de Bucaramanga. La excongresista Margarita Restrepo tildó de “payasada” la dimisión de Hernández y le dijo: “Que payasada lo de Rodolfo Hernández, deja mal parados a los santandereanos que se han caracterizado por ser serios, decididos y honestos”, aseveró la activa militante del Centro Democrático.

Incluso, hubo quienes cuestionaron a Hernández por haberse aliado al presidente Petro tan pronto ganó las elecciones. La directora de la emisora RCN Radio dejó la siguiente pulla: “No sorprende lo de Rodolfo Hernández, el gran caballo de Troya”, trinó.

El representante a la Cámara Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, recordó el caso de presunta corrupción de Hernández y, de alguna forma, celebró que su colega en el Congreso salga de esa corporación.

“La renuncia de Rodolfo Hernández es una vergüenza! Vino al Congreso únicamente para entorpecer el proceso jurídico que enfrenta por corrupción! No hizo absolutamente nada! Ni un proyecto, ni un debate! Eso si es robar al pueblo al Colombiano! Nos libramos de tenerlo como presidente”, señaló el congresista en su perfil de Twitter.

Otro que también reaccionó fue el activista petrista Beto Coral, quien también le enrostró el caso de Vitalogic a Hernández y dijo que era el personaje “más penoso” de la política colombiana: “El señor Rodolfo Hernández va a renunciar al senado. De nuevo, sus procesos penales por corrupto, pasarán a la fiscalía. Una estrategia penosa para evadir la justicia. El pretexto: ser candidato a la Gob de Santander. El personaje político más penoso de la historia reciente”, aseveró el tuitero.

Incluso, en otras declaraciones a la prensa, Rodolfo Hernández aseguró que se salía del Senado colombiano porque estaba “en el lugar equivocado”. Estas afirmaciones no han dejado de difundirse, con duras críticas en su contra, en todas las plataformas digitales. Ahora, Colombia verá el rostro del ingeniero en el tarjetón de disputantes para la Gobernación de Santander, según él mismo confirmó.





