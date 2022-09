Soldado se robó un fusil del Batallón de Artillería en Bogotá y trató de atracar a un taxista

Intento de hurto con fusil a un taxista en Bogotá |MEBOG

En la mañana de este miércoles 21 de septiembre, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un soldado en inmediaciones al Batallón de Artillería cuando huía tras intentar robar un taxi en el sur la capital colombiana.

Según reportan las autoridades, el hecho inició cuando un hombre le hacen la parada a un taxi frente al Batallón de Artillería, en medio del recorrido hablado, el sujeto sacó un fusil e intentó intimidar al taxista para que este le entregara el vehículo.

Ante la amenaza, el taxista empieza a forcejear para intentar quitarle el arma de fuego al uniformado, de esta manera se producen varios disparos al interior de carro de servicio público particular. Los proyectiles alcanzaron una vivienda pero -afortunadamente- no dejó ningún herido.

Alertados por los vecinos de la zona, una patrulla de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) se dirige al lugar de los hechos, al llegar ven al soldado huyendo por un callejón.

Los uniformados lograron retener a el soldado, y al requisarlo le encontraron con el arma de fuego de largo alcance, un fusil Galil calibre 5.56 con 05 proveedores con 173 cartuchos.

Se procede con la detención legal, se le en los derechos para ponerlo a manos de las autoridades competentes. Al soldado se imputarán los delitos de delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones e intento de hurto.

Las horas en las que se comenten más delitos en Bogotá

De acuerdo con el más reciente reporte del Reloj de la Criminalidad III, para el primer semestre de este año, ocho de los once delitos más recurrentes en Colombia ocurrieron entre las 7:00 p.m. y la 1:00 a.m. La entidad, que muestra las horas en las que más ocurren este tipo de situaciones, comentó que el hurto de celulares y motocicletas, por ejemplo, ocurrieron con mayor frecuencia entre las 7:00 p.m. y las 7:59 p.m., mientras que los homicidios comunes entre las 8:00 p.m. y las 8:59 p.m.. Por el otro lado, los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar, las lesiones personales y los hurtos a residencias y a establecimientos de comercio, entre las 12:00 a.m. y las 12:59 a.m..

Según la investigación, que es realizada anualmente por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), cada hora se registran 18 hurtos de celulares en el país. Para el primer semestre de este año, ese delito en particular tuvo un aumento del 6%. Mientras que en 2021 se registraron 72.798 casos, cerca de 404 hechos diarios, 17 por hora, en 2022 se registraron 77.136, es decir, 429 casos diarios o, en promedio, 18 por hora. Este crimen, dice el estudio, ocurrieron de manera más frecuente durante los viernes y los sábados.

Por el otro lado, destaca el reporte del Reloj de la Criminalidad III, durante la primera parte del año se contabilizaron 6.617 homicidios. Esto, en otras cifras, deja ver que fueron 37 hechos diarios o un asesinato cada 39 minutos. En el 76.8% de los actos violentos se hizo uso de armas de fuego y en el 17.9% armas blancas. Los asesinatos, argumentan las cifras, se dieron entre las 8:00 p.m. y las 8:59 p.m., entre las 7:00 p.m. y las 7:59 p.m. y entre las 9 p.m. y las 9:59 p.m.. Los días más comunes en los que ocurrieron este tipo de delitos fueron los sábados y los domingos.

SEGUIR LEYENDO: