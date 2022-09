Pedalista colombiano corrió con una bicicleta mala en el Mundial de Ciclismo: esto es lo que dice el entrenador

Carlos Mario Jaramillo entrenador de selección Colombia de ciclismo. Pantallazo.

Carlos Mario Jaramillo habló sobre lo sucedido en la pasada presentación del joven corredor Juan Manuel Barboza en la contrarreloj sub 23 del Mundial de Ciclismo que se realiza por estos días en Wollongong, Australia, allí el pedalista cordobés se perdió la oportunidad de hacer un buen papel debido a un problema mecánico en su rueda trasera.

Los cuestionamientos de los aficionados a la Federación Colombiana de Ciclismo y al director técnico de la Selección Colombia no se hicieron esperar, por lo que ahora tanto el ciclista como el técnico hablaron sobre lo acontecido. El primero de ellos fue Jaramillo quien declaró que el deportista fue quien no quiso cambiar de bicicleta durante el recorrido:

“Hemos tenido un inconveniente con la bicicleta de Barboza desafortunadamente para nosotros. Bajándose prácticamente de la rampa la aguja trasera de la rueda falló, se rompió y nosotros tratamos, cuatro, cinco hasta seis veces de decirle que cambiara de bicicleta, que cambiáramos rueda y el nunca quiso aceptar, hasta faltando exactamente un kilómetro para terminar la primera vuelta”, comentó para la Revista Mundo Ciclístico, Jaramillo.

Además, dijo que no todo está en manos de él y el grupo de mecánicos, sino que el corredor tiene potestad de decidir lo que quiere hacer, siendo este el caso del ciclista Barboza, quien fue el que no quiso cambiar la bicicleta ni detenerse a tiempo para poder hacer el ajuste mecánico debido para que desarrollara su ejercicio de mejor manera:

“Nosotros mil veces como le dije anteriormente, le insistimos que cambiáramos la bicicleta, que cambiaros rueda, que cambiáramos de todo, pero usted sabe la idea la lleva el corredor, Uno va con un comisario y no se le deja arrimar, solo cuando el corredor alza la mano lo dejan a uno entrar a auxiliarlo. Solo pudimos auxiliarlo faltando un kilometro para la primera vuelta y yo creo que ahí fue donde se perdió todo”, aseguró el entrenador.

Le puede interesar: “Es una alegría después de tanto tiempo”: ‘No Te Va Gustar’ regresa a Colombia

¿Qué dice el ciclista Juan Manuel Barboza?

El corredor en primera instancia dijo que a pesar del desperfecto mecánico que sufrió desde el primer momento en su bicicleta, se sintió orgulloso de representar al país en un certamen tan importante como el Mundial de Ruta; sin embargo, más adelante explicó el porqué no quiso cambiar la bicicleta ante la insistencia de su staff:

“Tuve un desperfecto mecánico con mi rueda trasera. Cuando me bajé de la rampa de salida la rueda se frenó por la fuerza que hice al pararme en pedales, entonces tuve que hacer toda la contrarreloj frenado debido a que no contaba con una bicicleta de repuesto de contrarreloj sino de ruta. Por decisión personal y propia decidí continuar así, entonces de esta manera realizamos la prueba y desafortunadamente no pudimos tener el resultado que esperábamos ni el desempeño que queríamos”, aseguró el ciclista para el diario AS.

Puede leer: ‘La Voz Senior’: la historia del concursante Estadounidense que se quedó en Colombia por su esposa “paisita”

Aún así, prefirió no determinar si hubo o no responsabilidad de la Federación Colombiana de Ciclismo en el resultado obtenido en la crono del Mundial, pues “es un tema en el que uno como deportista suele no tener en cuenta ni meterse, por lo general trata de llegar en las óptimas condiciones y de hacer todo lo que está al alcance personal para que las cosas salgan de la mejor manera”. No obstante, Barboza reconoció que los jóvenes de otros países suelen tener mayor apoyo y que en Colombia por temas de patrocinio no se ha logra tener todo en orden: “Para ellos es muy fácil tener las bicicletas de crono y las de ruta, cosa que en nuestro equipo por temas de patrocinio es complejo”, cerró diciendo.

SEGUIR LEYENDO: