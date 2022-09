Gustavo Petro demandará por calumnia a activista que lo llamó “borracho”

Gustavo Petro y Ernesto Yamhure.

En la mañana de este martes, el gobierno de Gustavo Petro anunció que entablará demandas legales contra el tuitero uribista por la manipulación de un video falso que buscaba afectar la imagen del jefe de Estado.

Aún siguen las polémicas alrededos de las imágenes editadas como si el mandatario estuviera borracho. La jefa de Gabinete, Laura Sarabria, informó que se tomarán acciones legales en contra del activista pues “la calumnia es un delito”.

Además, la funcionaria en diálogos para Noticias Caracol agregó que el suceso en contra de Gustavo Petro es una “vulgar manipulación” que debe ser recriminada públicamente y ante la justicia.

Así fue como el jefe de Estado se refirió al video que se compartió hasta hacerse viral en redes sociales, al punto de ser tendencia el tema en Twitter en la noche del lunes. “Como presidente de Colombia rechazo la manipulación que el señor @ernestoyamhure, habitante en los EE.UU., ha hecho de este video, cambiando sus tiempos para aparentar estado de embriaguez. La calumnia es un delito”, escribió Petro en respuesta al trino del tuitero uribista Ernesto Yamhure.

Ante la respuesta de Yamhure replicó al jefe de Estado llamándolo “alcohólico” y aseguró que él compartió el video, pero no lo editó. “El alcoholismo no es un delito señor presidente de Colombia, es una enfermedad. PS: El vídeo no es mío. Es de un tuitero. ¡Salud!”, señaló el activista en Twitter.

Activista contesta a Petro ante el video falso. Foto: Twitter @ernestoyamhure

Cabe resaltar que, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó el domingo hasta la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para cumplir una agenda que contempla varios compromisos internacionales. En esencia, viajó para participar en la Cumbre de Transformación de la Educación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), encuentro que tuvo la oportunidad de liderar.

Antes de presidir la asamblea de la ONU, el mandatario de los colombianos llegó hasta una plaza de la ciudad estadounidense para referirse a un grupo multitudinario de gente que estaba esperando por su llegada. Allí, se refirió al cambio que abandera para el país y, como es habitual en los discursos del presidente, hizo algunas metáforas que fueron usadas por los internautas para desvirtuar su discurso.

No tardó mucho tiempo para que se masificara por las redes sociales un video que está notoriamente editado y en el que le habrían modificado la velocidad original de las imágenes, para simular un aparente estado de embriaguez.

La lluvia de críticas sobrevino para el dirigente colombiano con el objetivo de desprestigiar su visita al país norteamericano, por lo que algunas personas replicaron el video, acusando al presidente de dirigirse a la opinión pública en estado de ebriedad.

“SE NOS OLVIDARÁ ESTO ? Esta es la imagen de Colombia en el exterior, un presidente borracho y con mucho de *aquello* en la cabeza”, comentó un usuario a través de la red social Twitter.

“Mientras el de la izquierda es un borracho que nos hace quedar mal en el exterior, el que está a la derecha no para de sumar halagos y reconocimientos por su sabiduría, calidad humana y nivel de expresión”, replicó otra persona que compartió el video visiblemente editado.

A pesar de estos comentarios en contra del presidente Gustavo Petro, el apoyo hacia el mandatario también se reflejó desde las redes sociales.

“Mucha gente feliz usando la mentira para dañar (”cruzar la línea ética” le decían en la campaña). Ni Petro estaba borracho, ni Claudia García Jaramillo recibía recursos del gobierno Duque, ni la ministra de Minas ha estado en la guerrilla. ¿Es tan difícil criticar con argumentos?”, añadió una persona desde Twitter.

“Este es el verdadero vídeo y no el que los uribistas manipularon otra vez, ahora como presidente, de la intervención de- Gustavo Petro en Nueva York, para decir que estaba borracho. Con mentiras los uribistas insisten en fundamentar su oposición”, aclaró un usuario, a la vez que publicó el video original.

