Estos son los suramericanos que podrían ser los técnicos de James en el Olympiacos

El fichaje del mediocampista colombiano James Rodríguez por el Olympiacos de Grecia todavía sigue dando bastante de qué hablar, aunque el enfoque de la conversación pasó de ser el fichaje mismo a ser sobre el nuevo director técnico que llegará a la escuadra helena.

El experimento que intentó hacer el cuadro de El Pireo, con el entrenador español Carlos Corberán no entregó los resultados inmediatos que estaban buscando las directivas del club y sin siquiera llegar a cumplir tres meses dirigiendo la plantilla, se quedó sin trabajo de la noche a la mañana.

Una vez se dio a conocer la noticia del despido de Corberán, los medios de comunicación griegos se pusieron manos a la obra para averiguar quiénes son los mejores candidatos a sucederlo y la información entregada volvió a encender las alarmas tanto de los seguidores de James, como del propio jugador.

Según el diario la Gazzetta de Grecia, el técnico español Rafael Benítez estaría dentro de la órbita del club para ser su nuevo entrenador. De inmediato, corrió la voz de esto, las preocupaciones y los malos recuerdos del pasado llegaron a la esfera de Rodríguez, que seguramente no querrá quedar nuevamente bajo las órdenes de quien hizo de su paso por el Real Madrid y Everton, un infierno en vida.

Para tranquilidad del volante, hay otras cuatro opciones que suenan para el Olympiacos a término inmediato y dos de ellas son de origen sudamericano, lo que le podría venir de ‘perlas’ al colombiano para poder ver minutos de juego constantemente. Una de las opciones es el francés Laurent Blanc, quien también conoce el trabajo de Rodríguez, ya que fue el entrenador cuando el colombiano recién llegó a Al-Rayyan de Catar, pero que no pudo ser testigo de su mejor juego, pues dejó el puesto poco después del arribo.

Luego, según lo comentó el portal Sport F.M. de Grecia, estarían bajo el radar de la cúpula del club nombres como el del portugués Paulo Sousa y los de los argentinos Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli. Para completar las buenas noticias también comentaron que Benítez no es la primera opción del club, siendo Sousa y Blanc quienes tendrían la carta alta para ser elegidos.

Laurent Blanc no ha logrado encontrar un equipo interesado en sus servicios desde hace dos años. Tuvo su época más exitosa como director técnico cuando dirigió al París Saint Germain entre 2013 y 2016 y llenó sus vitrinas con trofeos locales con el uso de las mejores estrellas del fútbol en ese entonces. Sin embargo, no tuvo tanta efectividad cuando las plantillas no cuentan con miembros de renombre.

Por su lado, Paulo Sousa se encuentra también sin equipo desde que el club Flamengo, de Brasil, rompió los vínculos laborales con él. A comparación de Blanc, Sousa no logró dirigir a ningún equipo de renombre en Europa, pero tiene una basta experiencia para trabajar con plantillas de menos nombre y más esfuerzo. En 2015 sacó al Basilea campeón de Suiza y estuvo en el banquillo de Leicester City, de Inglaterra, y la selección mayor de Polonia.

En cuanto a Sampaoli y Bielsa ambos son bien reconocidos por trabajar con la selección de Chile y el Leeds United, respectivamente. Tienen ideas de juego que podrían ser bien utilizadas a favor de James Rodríguez, ya que en sus equipos siempre intentan tener a un 10 referente en el medio del campo y el cafetero sería la opción principal.

Las directivas tendrán el descanso de la fecha internacional para sentarse a analizar la lista y tomar, con cabeza fría, la mejor decisión tanto para los proyectos deportivos a futuro, como sacarle el mayor beneficio a los fichajes que contrataron.

