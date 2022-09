Roy Barreras calificó de cínicos a congresistas uribistas que anunciaron demanda contra la ministra Irene Vélez

El senador del Pacto Histórico Roy Barreras atiende una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 15 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Tras las polémicas que han acompañado a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por cuenta de varias declaraciones públicas, está en el ‘ojo de huracán’ de quienes aseguran que la encargada de esa cartera no está preparada para el cargo. Uno de los que comparte esa opinión es Oscar Villamizar,, quién es representante a la Cámara del Centro Democrático, partido de oposición al Gobierno Nacional, precedido por Gustavo Petro.

El representante a la Cámara prepara una demanda penal en contra de la alta funcionaria, asegurando que Vélez ha incurrido en un delito: generar “pánico económico”.

El presidente del Senado, Roy Barreras, reaccionó sobre este hecho, quien no escatimó en calificativos en contra del congresista del Centro Democrático, señalando que Vélez ante todo es “una mujer honesta y transparente”. A pesar de la reacción de Barreras no argumentó la defensa a favor de la ministra Irene Vélez.

“Cinismo: Oscar Villamizar, Congresista del CD involucrado en líos de despojo de tierras a campesinos, según determinó el Tribunal de Cúcuta, hijos del condenado exsenador Alirio Villamizar se atreve con sevicia a interponer una demanda delirante a una mujer honesta y transparente”, señaló el presidente del senado en un trino.

De qué se trata esta denuncia penal

“A través de un video en Twitter en representante a la Cámara por el Centro democrático, Óscar Villamizar,, señaló” yo les pido que dejen la hipocresía y no quieran cambiar el debate, que es técnico y de argumentos no lo desvíen. Y señora ministra aquí hay unas preguntas que nunca respondieron, aquí siguen incumpliendo la Ley Quinta. (...) claro que hay un problema de económico y están generado pánico económico; por ejemplo, la Exxon Movil se va del país y hoy anunciamos una denuncia penal por el delito pánico económico en contra de la ministra”, señaló Villamizar.

También se refirió al tema con Semana, donde señalo el representante: “Nuestro país tiene un Presupuesto General de la Nación que hoy corre un riesgo muy grande con los anuncios de la ministra. 32 billones de pesos es lo que la industria de petróleo y gas le entrega al país para su presupuesto. Con los anuncios que ha venido haciendo la ministra, muchas de esas empresas han parado las inversiones, lo que quiere decir que se va a afectar la productividad”.

Siguen los ataques en contra de la ministra

El politólogo, escritor y activista de derechas argentino, Agustín Laje Arrigoni, arremetió contra la controvertida ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, quien ha sido criticada por sus salidas en falso ante la opinión pública y su presunto desconocimiento de la economía energética. Aseguró que la jefe de cartera es “una mujer inútil para el cargo que ocupa”.

Dado que el uso del sustantivo mujer podía acarrearle problemas, porque el argentino es un fuerte contradictor del derecho de las mujeres a interrumpir embarazos no deseados, Laje añadió que no la está descalificando solo por su género: “no es inútil por ser mujer, es inútil por ser inútil: ha demostrado, en muy poco tiempo, de manera sobrada, que no tiene ninguna formación real para ocupar esa importantísima cartera”.

El escritor —cuyo posgrado en filosofía lo hace prácticamente un colega de la académica Vélez— estuvo de visita en Colombia en abril pasado para socializar su libro más reciente, La batalla cultural, y compartir su perspectiva sobre la política en Colombia con personas afines a la derecha y el cristianismo en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

