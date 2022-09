Hugo Aguilar, ex gobernador de Santader llega a los juzgados de Paloquemao a comparecer por enriquecimiento ilícito. / Colprensa

En su momento se inició una fuerte polémica en el departamento de Santander debido al funcionamiento, en el municipio de Suaita, de un museo dedicado a Hugo Aguilar, reconocido por presuntamente haber asesinado a Pablo Escobar cuando era teniente coronel de la Policía Nacional, pero también recordado por estar condenado por nexos con el paramilitarismo en su periodo como Gobernador de Santander.

Respecto a la situación el diputado Ferley Sierra indicó que en el municipio de Suaita los fondos deben ser invertidos en la comunidad y no en la historia de un ‘parapolítico’. “Yo quedé indignado. No sabía si llorar o reír, no sabía que estaban viendo mis ojos. Vamos a tomar acciones porque las declaraciones que ha dado el alcalde no tienen ningún sentido (…). El presupuesto que debe ir para educar a nuestros niños se está utilizando para mantener al museo con trapos viejos del parapolítico Aguilar”, comentó el diputado a la cadena radial La W.

Exgobernador de Santander condenado por parapolítica ya no tendrá su propio museo

Luego de las críticas que resultaron después de conocer las denuncias por la existencia de este museo en Suaita, Santander, de la noche a la mañana este espacio que era reservado como un honor a su nombre fue desmontado, en el lugar estaban sus uniformes, medallas, decretos y hasta fotos de su esposa y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Organizaciones sociales y víctimas levantaron su voz y denunciaron la existencia de este museo, el pasado 6 de septiembre que Hugo Aguilar Naranjo, quien recientemente aceptó ante la Comisión de la Verdad haber sostenido vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- para llegar a la Gobernación de Santander.

Respecto a estas acusaciones, el mandatario de Suaita, Elkin Javier Chacón, dijo que “Hugo Aguilar Naranjo no ha sido el único gobernador nacido en Suaita, sino que entre 1942 y 1944 Arturo Santos, de ese municipio, estuvo en la Gobernación de Santander. Si el diputado se hubiera tomado la molestia de revisar el recinto, en alguna parte hay una foto de Santos”, dijo Chacón en W Radio.

En su momento el diputado cuestionó la gran cantidad de dinero destinada a homenajear a Hugo Aguilar cuando este todavía no ha indemnizado a las personas que resultaron víctimas de sus acciones ilegales. “Hugo Aguilar no ha indemnizado a las víctimas, personas que fueron desplazadas porque no quisieron votar por él. Está en la cárcel por esos crímenes atroces”.

<b>Exgobernador de Santander Hugo Aguilar habló de sus relaciones con los paras: “Quiero reparar los daños causados”</b>

Hugo Aguilar, exgobernador de Santander condenado por paramilitarismo, en medio de su compromiso para contribuir con su testimonio en la Comisión de la Verdad, recordó lo ocurrido con la sentencia que recae en su contra por haber tenido vínculos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas.

Aceptó, en su intervención, que recibió el apoyo de paramilitares para lograr asumir la gobernación del departamento entre el año 2004 y 2007. Esto se habría dado gracias a amenazas y presiones hechas sobre la población votante.

“Cometí uno de los peores errores de mi vida, como fue permitir que las Autodefensas Unidas de Colombia a través del constreñimiento al elector, recibí el apoyo para la elección como gobernador de Santander, siendo un hombre de experiencia, me dejé llevar por las malas prácticas de los políticos tradicionales y la avaricia del poder”, comentó Aguilar en medio del proceso.

Confesó que durante su campaña, además, hizo un acuerdo con aquellos grupos armados la margen de la ley para que le permitieran moverse libremente entre territorios para extender su llamado a quienes, posteriormente, votaron por él.

