Ministerio de Agricultura despliega equipo especial para atender productores afectados por ola invernal en La Mojana

Minagricultura despliega equipo especial para atender productores agrícolas afectados por ola invernal en La Mojana. Foto: cortesía

Como una respuesta a los efectos que el Fenómeno de La Niña deje en la región de La Mojana y la zona aledaña al Canal del Dique, la Ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, anunció el traslado de un equipo humano y técnico para atender los requerimientos de los productores agrícolas y así evitar afectaciones en cultivos y cosechas.

“Tenemos que correr. El Gobierno Nacional está atento y disponiendo recursos para tener un paquete de ayudas para esta operación que tiene como objetivo enfrentar los costos de este invierno. Los recursos se destinarán de acuerdo con la demanda y dependerán de lo que tengamos que hacer”, precisó López.

Esta misión, compuesta por funcionarios de las más altas calidades, entregará un informe en el que se detallarán las necesidades más apremiantes para los agricultores de cara a la temporada invernal la cual, de acuerdo con las predicciones del Ideam, llega con lluvias intensas en La Guajira, sur de Magdalena, Cesar, Bolívar, litoral de Atlántico, Sucre y Córdoba, entre otras regiones.

Bajo este panorama, la ministra López no descarta el traslado de personas a zonas aledañas para que puedan continuar con sus unidades de producción agrícola. “Esto se haría si las personas están de acuerdo, no lo haremos si ellos no quieren. Lo importante es recalcar que hay voluntad política de responder, porque no vamos a tener otra tragedia como la que se vivió en 2010″, indicó.

La jefe de la cartera manifestó que si hay alerta en otros departamentos en los que las lluvias que se avecinan amenacen la producción de cosechas o sembradíos se activará un protocolo de atención similar al que estará en La Mojana.

<b>En contexto</b>

<b>Predicciones del Ideam para final de año</b>

El modelo objetivo del Ideam pronostica una continuación del evento La Niña con probabilidad moderada durante septiembre-noviembre de 2022, continuando en el otoño e invierno del hemisferio norte.

Por lo anterior, el comportamiento esperado de las variables meteorológicas para los próximos seis meses en Colombia, según explica el Ideam, no solo estará influenciado por el ciclo estacional propio de la época del año y de oscilaciones de distinta frecuencia como las ondas intraestacionales y ecuatoriales; sino también dependerá de la evolución de La Niña durante lo que resta del 2022, y su retorno a la normalidad en 2023.

En respuesta a ello, el modelo de predicción climática del Ideam para la precipitación estima durante el trimestre consolidado septiembre - octubre - noviembre, precipitaciones superiores al 30 % por encima de los promedios históricos en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, centro de la región Andina y trapecio Amazónico.

En el litoral de Nariño se prevén disminuciones superiores al 30 %. Para el resto del país se estiman precipitaciones propias de esta época del año. Para el trimestre consolidado diciembre de 2022 a enero-febrero de 2023 se predicen precipitaciones superiores al 30 % por encima de los promedios 1991- 2020 en gran parte de la región Caribe; así como, en los Santanderes, Antioquia, Altiplano Cundiboyacense, Caldas, Risaralda y Quindío en la región Andina, Llanos Orientales y piedemonte amazónico.

Sobre el resto del país se prevén precipitaciones cercanas a sus promedios históricos. El comportamiento promedio mensual de las temperaturas (mínima, media y máxima) se prevén, en general, cercanas a los promedios históricos para el trimestre septiembre-octubre-noviembre; excepto en el mes de septiembre para Vichada, Guainía y gran parte de la región de la Amazonía, donde se prevén temperaturas medio grado por debajo de los promedios históricos.

