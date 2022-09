Coldplay en Bogotá: niños pacientes del Hospital Simón Bolívar recibieron regalos de la banda británica

La banda liderada por Chris Martin ofreció juguetes y merchandising a los pacientes de pediatría y la unidad de quemados.

La banda británica Coldplay está de visita en Bogotá con dos conciertos totalmente vendidos en el Estadio El Campín. Su primera presentación tuvo lugar este viernes 16 de septiembre y los fanáticos de la banda de Chris Martin salieron maravillados por la puesta en escena y la calidad musical. La segunda fecha será este sábado 17 y también se espera un lleno total. No obstante, los músicos no limitaron su visita a sus dos shows: también enviaron regalos a los niños hospitalizados y el personal del Hospital Simón Bolívar, el centro asistencial público más grande de la localidad de Usaquén.

Una miembro del crew de Coldplay, Poppy Ogilvy, se presentó en el hospital a nombre de la banda e interactuó con los pacientes de las unidades de pediatría y de quemados. “Antes de covid venían a ver a todos los pacientes, pero ahora no pueden”, explicó. Entre los regalos para los pequeños había juguetes y merchandising oficial: afiches, bolsas ecológicas, gorras y camisetas, entre otros. Por su parte, los trabajadores recibieron copias firmadas del más reciente LP de la banda, Music of the Spheres, y algunas de las codiciadas boletas para asistir a la segunda fecha, cuyos precios ascienden hasta los 700 mil pesos colombianos.

“Esto es un gesto pequeño que quieren hacer. No tengo palabras para explicar el sentimiento que tengo, que es una emoción pero también gratitud a todo el trabajo que vosotros hacéis aquí también. Es increíble”, afirmó Ogilvy.

Alejandro Gómez, el secretario de Salud de Bogotá, envió a través de un video “un agradecimiento muy grande a la banda Coldplay, a todos los músicos y a su equipo administrativo, por el gesto que han tenido en el día de hoy”.

“Por supuesto que tenemos muchísimos más hospitales, más clínicas y muchísimas personas del sector salud que merecen reconocimiento, pero Coldplay ha tenido en el día de hoy un gesto muy bonito con el sector salud y desde mi punto de vista merece todo nuestro reconocimiento y, por supuesto, de mi parte el agradecimiento más sincero. Muchas gracias, Coldplay”, dijo Gómez.

La sorpresa de la primera noche

Por supuesto, las sorpresas que Coldplay tenga reservadas para los asistentes a su segundo concierto son un misterio hasta cuando la presentación tenga lugar. No obstante, quienes acudieron al espectáculo del viernes tuvieron la oportunidad de cantar varias de sus canciones y algunos bonus tracks.

Para esta fecha interpretaron una de las colaboraciones que más ha sonado en las discotecas hispanohablantes desde su lanzamiento en el 2019. En medio de tonos relacionados al Rock y al Pop Rock, Chris Martin optó por entonar ‘La Canción’, uno de los sencillos que ha ganado reconocimiento en la industria debido a que originalmente se unieron las voces de Bad Bunny y J Balvin.

Con un aforo de más de 40 mil personas, a través de redes sociales, gran parte de esos asistentes usaron su celular para grabar el momento en el que el vocalista de Coldplay toca su piano y se escucha la letra de la canción de los dos exponentes masculinos del género urbano.

Un usuario de Twitter de nombre IcSalo (@icsalo), aparentemente desde la localidad occidental alta, mostró el momento que impresionó a todos los asistentes y quienes vieron parte del concierto a través de historias y publicaciones que se encuentran distribuidas en la web.

Se destaca que, mientras Martin cantaba reguetón, se presenció un mar de luces azules y púrpuras por unas manillas que llevaban quienes disfrutaron de la experiencia musical en vivo y en directo.

