La Liendra confesó que recibió beneficio de Familias en Acción del expresidente Álvaro Uribe

La Liendra, influenciador colombiano, reconoció que recibió ingreso de Familia en Acción en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Foto: Instagram @la_liendraa

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, se ha hecho a una imagen en redes sociales gracias al contenido que comparte y por el cual ha recibido bastantes comentarios negativos, ya que algunos afirman que no le aporta en nada a la juventud hoy en día. Sin embargo, él ha tratado de desmentir esto y afirmó que su contenido es para divertir y no incentivar cosas negativas.

El cafetero, que tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram, realizó una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en la que resolvió varias inquietudes acerca de su infancia, relatando los difíciles momentos que vivió cuando no era un personaje reconocido y recibía ayuda del gobierno de turno.

A la dinámica en su cuenta de Instagram que tuvo que ver con su opinión sobre diferentes personalidades, ya fueran de entretenimiento y de la política nacional, llegó una pregunta sobre lo que opinaba del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien estuvo en el cargo por ocho años del país, que para muchos fue una época en la que se gozó de mayor seguridad y una economía en crecimiento.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente colombiano. Foto: Colprensa.

La respuesta sorprendió a sus millones de seguidores al confesar que durante el periodo de presidente de Álvaro Uribe Vélez fue beneficiario del subsidio Familias en Acción.

“Cuando él (Álvaro Uribe) fue presidente de Colombia, yo era muy chiquito, pero crecí y me compré muchas cosas gracias a algo que él puso, que se llamaba Familias en Acción; un subsidio para gente humilde”, respondió el influenciador a sus seguidores.

Posteriormente, sus seguidores le preguntaron si sentía afinidad política por el presidente Uribe Vélez y respondió con cierto grado de cautela, sin afirmar o negar su compatibilidad: “Ya uno crece y se entera de cosas. Ni lo odio ni lo idolatro. Normal”.

Le puede interesar: ¿Por qué en Colombia se celebra el Día de Amor y Amistad en septiembre?

A continuación el video de La Liendra, hablando del expresidente Álvaro Uribe:

Según dijo el cafetero, en el mandato del exmandatario recibió un subsidio con lo que pudo comprarse algunas de sus pertenencias

La divertida respuesta de La Liendra a qué es lo que más extraña de su barrio

Han pasado ya algunos años desde que se conoció el primer video de La Liendra para redes sociales y desde ese momento se propuso como objetivo conseguir el dinero suficiente para regalarle una casa a su mamá. Con el pasar del tiempo, su fama fue creciendo y se convirtió en un influenciador por lo que muchos quedaron sorprendidos con el cambio que tuvo al pasar de vivir en un barrio humilde de Pereira a vivir en un lujoso penthouse en Medellín.

El paisa no ha sido del agrado de algunos de los internautas, quienes constantemente lo critican en sus redes sociales por su apariencia física, ya que algunos afirman que con la cantidad de dinero que recibe como creador de contenido y los negocios que maneja, debería mejorar el tamaño de sus orejas y aumentar su masa muscular.

También fue objeto de burlas por cuenta del video viral que circuló en internet mientras sostenía relaciones con su pareja, Dani Duke, por el tamaño de su miembro viril.

Recientemente, el cafetero apareció a través de sus InstaStories hablando de lo que más extraña del lugar en el que creció cuando era niño:

“A mí me fascina vivir acá en el sector de El Poblado, me gusta… Pero yo le agregaría cosas que mi barrio tiene, por ejemplo: ¿por qué acá no pasa el de la mazamorra?... No es que acá somos muy finos, pues entonces que el de la mazamorra pase en un carro de lujo, no podemos perdernos ese momento”, agregó La Liendra entre risas.

El cafetero señaló que en el exclusivo sector en el que vive le falta el señor que pasa vendiendo mazamorra y debería hacerlo en carro de lujo

SEGUIR LEYENDO: