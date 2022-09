Juan Guillermo Cuadrado y los futbolistas colombianos con más bajo rendimiento en Champions REUTERS/Massimo Pinca

Esta semana nos dejó con varias sensaciones encontradas al ver el estado actual en el que se encuentran algunos de los futbolistas colombianos y sus equipos en la presente edición de la UEFA Champions League. Si bien ninguno está en un nivel demasiado bajo, en comparación con la temporada anterior, varios de ellos no han conseguido despegar.

No es porque no estén haciendo buenos partidos, necesariamente, sino porque dentro del terreno de juego, allí donde todo importa, sus equipos no consiguen acomodarse y, por ende, ellos tampoco.

El comentario va dirigido hacia los futbolistas Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz, Matheus Uribe, Luis Javier Suárez, Rafael Santos Borré, Alfredo Morelos y Éder Álvarez Balanta, todos jugadores en la órbita de la selección Colombia. próxima a anunciar su primera convocatoria oficial desde que el argentino Néstor Lorenzo asumió la dirección técnica.

Este miércoles culminó la segunda jornada de la Champions y pese a que hubo uno que otro momento, la productividad de los cafeteros no fue la esperada.

<b>Juan Guillermo Cuadrado en Juventus</b>

El extremo colombiano no tuvo una buena noche con su equipo. En su compromiso ante Benfica, los italianos cayeron en condición de local por un marcador de 1-2. El ex de Fiorentina jugó 58 minutos y fue sustituido por De Sciglio. Juventus no ha sumado ningún punto en el torneo y se ubican al fondo de la tabla de posiciones del grupo H.

Juan Guillermo Cuadrado fue titular ante Benfica en el partido de la segunda fecha de la Champions League de la Juventus.

<b>Luis Díaz en Liverpool</b>

El futbolista cafetero de moda jugó 90 minutos en el duelo ante Ajax, que terminó ganando su equipo por 2-1, con bastante exigencia. El guajiro intentó destacar, pero fue bien contenido por los defensores. Si bien Klopp lo aguantó hasta el final, no fue una de las mejores jornadas para el colombiano.

Liverpool's Luis Diaz in action with Ajax Amsterdam's Jorge Sanchez

<b>Alfredo Morelos en Rangers</b>

El delantero colombiano regresó a las canchas tras un largo tiempo, en la derrota de su equipo ante Napoli, por un marcador de 3-0. Morelos fue titular y jugó 72 minutos. Recibió la tarjeta amarilla y no consiguió ser decisivo dentro del campo. Rangers viene de mal en peor, de la mano de su DT, el holandés Giovanni van Bronckhorst. El equipo no ha conseguido figurar en el grupo A y es el único plantel que no ha sumado puntos hasta el momento, lo que compromete su continuidad para el resto del torneo.

Rangers' Alfredo Morelos in action with Napoli's Mario Rui

<b>Luis Javier Suárez en Marsella y Rafael Santos Borré en Eintracht Frankfurt</b>

Los dos delanteros, más que claros para hacer parte de la próxima convocatoria de la selección Colombia, se enfrentaron entre sí en la fecha más reciente de la Champions.

Por su parte, el jugador del Olympique de Marsella, comenzó como suplente y jugó 30 minutos, sin marcar gran diferencia. Santos Borré, que venía siendo figura de su equipo en la temporada pasada, también ingresó desde el banco y jugó apenas diez minutos. Ninguno de los dos se mostró muy activo dentro del campo. Sin embargo, la sonrisa fue para el ex de River Plate de Argentina, pues su equipo consiguió la victoria por la mínima diferencia.

Olympique de Marseille's Luis Suarez in action with Tottenham Hotspur's Cristian Romero

<b>Matheus Uribe en Porto y Éder Álvarez Balanta en Brujas</b>

El conjunto belga se enfrentó a los portugueses en condición de visitante y consiguió imponerse por un abultado marcador de 0-4. Matheus Uribe fue titular en Porto y jugó los 90 minutos, pero se vio disminuido ante el buen juego del rival, al igual que sus compañeros en el mediocampo y la zona defensiva. Entretanto, el ex de River Plate, Álvarez Balanta, tuvo que ver el juego desde el banco de suplentes. SU equipo lidera el grupo B con seis puntos, mientras que el Porto de Uribe se ubica en el último lugar, con 0 unidades.

Mateus Uribe será uno de los colombianos a seguir en el choque del Porto contra Club Brujas en la segunda jornada de la Champions League.

Falta poco para que Néstor Lorenzo revele los nombres de quienes formarán parte de esta convocatoria. Si alguno de estos jugadores estará presente, deberán trabajar mucho para conseguir destacar. Hoy su nivel de juego es bajo en el rentado internacional.

